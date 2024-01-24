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В Германии началась новая забастовка профсоюза машинистов поездов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Машинисты поездов в Германии в среду вновь начали забастовку, требуя от основного железнодорожного оператора страны Deutsche Bahn повышения оплаты труда и сокращения рабочего времени, сообщает агентство Associated Press (AP).

Забастовка профсоюза машинистов поездов GDL продлится шесть дней. В связи с этим пассажирские и грузовые поезда, обслуживаемые Deutsche Bahn, перестанут курсировать до 18:00 понедельника по местному времени (20:00 по московскому).

Члены профсоюза выступают с требованиями повысить заработную плату машинистам поездов и сократить рабочее время с 38 до 35 часов в неделю без снижения зарплаты. Deutsche Bahn выполнить эти требования отказывается.

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Около 80% поездов дальнего следования уже отменили. Также, перенесли или отменили многие региональные поезда и грузовые составы.

"Последствия этой забастовки отразятся на грузовых перевозках через Альпы, в Польше и в скандинавских странах, а также на работе морских портов в Нидерландах и Бельгии", - говорится в коммюнике Deutsche Bahn.

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг сообщил, что, поскольку переговоры ни к чему не привели, правительство Германии не исключает возможности арбитражного разбирательства между профсоюзом GDL и Deutsche Bahn.

"Если ситуация зашла в такой тупик, что мы, очевидно, больше не можем разговаривать друг с другом, нам срочно требуется посредничество или арбитраж", - сказал Виссинг.

Deutsche Bahn в пятницу сделала третье предложение профсоюзу в попытке положить конец спору о зарплате, который привел к серьезным перебоям на транспорте в последние месяцы.

В частности, компания предложила общее повышение заработной платы до 13%, а также возможность машинистам поездов и поездным бригадам сократить еженедельное рабочее время на один час (до 37 часов) с сохранением той же зарплаты с 1 января 2026 года.

В ноябре прошлого года GDL потребовал повышения заработной платы на 555 евро в месяц и предоставления годового пособия по инфляции в размере 3 тыс. евро. Deutsche Bahn же предложила повышение зарплаты на 11% в течение 32-месячного периода.

На фоне споров о зарплате GDL проводил трехдневную забастовку с 10 января после более коротких протестных акций в ноябре и декабре. По данным Deutsche Bahn, общая длительность этих забастовок составила 120 часов. В результате железнодорожный оператор сообщил о массовых перебоях в междугородных и региональных перевозках по всей Германии.

Германия Deutsche Bahn
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