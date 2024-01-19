Deutsche Bahn сделал третье предложение профсоюзу о повышении зарплат

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Германский железнодорожный оператор Deutsche Bahn в пятницу сделал третье предложение профсоюзу GDL, представляющему интересы машинистов локомотивов, в попытке положить конец спору о заработной плате, который привел к серьезным перебоям на транспорте в последние месяцы, пишет MarketWatch.

Компания предлагает, в том числе, общее повышение заработной платы до 13%, а также возможность машинистам поездов и поездным бригадам сократить еженедельное рабочее время на один час (до 37 часов) с сохранением той же зарплаты с 1 января 2026 года. В качестве альтернативы можно выбрать дополнительное повышение зарплаты на 2,7%.

В ноябре прошлого года GDL потребовал повышения заработной платы на 555 евро в месяц, а также годового пособия по инфляции в размере 3 тыс. евро. Взамен Deutsche Bahn предложила повышение зарплаты на 11% в течение 32-месячного периода.

Профсоюз также призывал к сокращению рабочего времени с 38 до 35 часов в неделю без снижения уровня зарплаты.

На фоне споров о зарплате GDL проводил трехдневную забастовку с 10 января после более коротких протестных акций в ноябре и декабре.

По данным Deutsche Bahn, общая длительность этих забастовок составила 120 часов. В результате железнодорожный оператор сообщил о массовых перебоях в междугородных и региональных перевозках по всей Германии.