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Ж/д-сферу ФРГ ждут новые забастовки после отказа профсоюза от предложения Deutsche Bahn

Ж/д-сферу ФРГ ждут новые забастовки после отказа профсоюза от предложения Deutsche Bahn
Фото: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Железные дороги Германии ждет новая волна забастовок после того, как профсоюз GDL, представляющий интересы машинистов локомотивов, отказался от предложения Deutsche Bahn относительно повышения заработной платы и других улучшений условий труда, пишет MarketWatch.

GDL в понедельник призвал к почти недельной забастовке, которая должна начаться рано утром в среду и завершиться вечером следующего понедельника. Deutsche Bahn предупредила о вероятности серьезных перебоев в работе железной дороги.

Железнодорожный оператор в пятницу сделал третье предложение профсоюзу в попытке положить конец спору о зарплате, который привел к серьезным перебоям на транспорте в последние месяцы.

Компания предложила, в том числе, общее повышение заработной платы на величину до 13%, а также возможность машинистам поездов и поездным бригадам сократить еженедельное рабочее время на один час (до 37 часов) с сохранением той же зарплаты с 1 января 2026 года. В качестве альтернативы можно выбрать дополнительное повышение зарплаты на 2,7%.

В ноябре прошлого года GDL потребовал повышения заработной платы на 555 евро в месяц, а также годового пособия по инфляции в размере 3 тыс. евро. Взамен Deutsche Bahn предложила повышение зарплаты на 11% в течение 32-месячного периода.

Профсоюз также призывал к сокращению рабочего времени с 38 до 35 часов в неделю без снижения уровня зарплаты.

На фоне споров о зарплате GDL проводил трехдневную забастовку с 10 января после более коротких протестных акций в ноябре и декабре. По данным Deutsche Bahn, общая длительность этих забастовок составила 120 часов. В результате железнодорожный оператор сообщил о массовых перебоях в междугородных и региональных перевозках по всей Германии.

ФРГ Германия Deutsche Bahn
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