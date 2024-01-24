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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Власти Молдавии согласовали денонсацию восьми соглашений в рамках СНГ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии одобрило денонсацию еще восьми соглашений, подписанных страной в рамках СНГ, соответствующие решения были приняты в среду на его заседании.

Среди таких документов - соглашение о принципах обеспечения вооруженных сил государств-участников СНГ вооружением, военной техникой и другими материальными средствами, организации НИОКР; соглашение о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ; соглашение о сотрудничестве в техническом и материальном обеспечении компетентных органов в борьбе с терроризмом и экстремизмом; соглашение о согласованной политике в области транзита природного газа.

Правительство также согласовало выход страны из соглашения о сотрудничестве в обеспечении энергоэффективности и энергосбережения, соглашений о сотрудничестве в борьбе с диабетом и ВИЧ-инфекцией, соглашения о сотрудничестве в сфере образования в области электроэнергии.

Пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ объяснил принятые решения тем, что договоры устарели и не отвечают актуальной повестке, а цели, прописанные в соглашениях, не совпадают с целями Молдавии.

По его словам, власти определили 119 договоренностей в рамках СНГ, которые не представляют ценности для Молдавии, начата подготовка к денонсации 79 из них.

В 2023 году парламент Молдавии денонсировал 55 соглашений в рамках СНГ, для 36 из них уже согласовано с секретариатом Содружества прекращение всех правовых эффектов договоров. Всего, по словам пресс-секретаря, Молдавия подписала 282 различных соглашения в рамках Содружества.

С 2024 года Кишинев перестал платить взносы в СНГ и другие организации на платформе Содружества. Согласно решению министерства финансов, сумма на уплату ежегодных членских взносов в международных организациях в 2023 году сократилась на 16 млн леев (около 900 тыс. долларов) - с 66,5 млн до 50,5 млн леев.

Молдавия СНГ
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