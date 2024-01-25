Финляндия заявила о новых попытках незаконного пересечения границы со стороны РФ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти Финляндии фиксируют возобновление несанкционированных пересечений границы выходцами из третьих стран со стороны России.

Как сообщает в четверг портал Yle со ссылкой на погранслужбу Юго-Восточной Финляндии, 25 января пограничники задержали к северу от пограничного пункта пропуска в Иматре 18 человек, "подозреваемых в совершении преступления на государственной границе".

Задержанные пересекли границу пешком через лес. Среди них были мужчины, женщины и дети.

По предварительной информации, речь идет о выходцах с Ближнего Востока. Они подали прошение о предоставлении убежища.

В последний раз пограничная служба Юго-Восточной Финляндии задерживала людей за незаконное пересечение границы 11 января. Это были 11 иранцев, которые также попросили убежища.

По данным портала, в настоящее время погранслужба Финляндии расследует 25 правонарушений, "связанных с организацией незаконного въезда просителей убежища, прибывающих через восточную границу".

Всего с начала августа 2023 года в Финляндию через границу с Россией прибыли более 1 300 просителей убежища из третьих стран.

Власти Финляндии считают прибытие просителей убежища к границе "гибридной операцией" со стороны России с целью "подрыва стабильности, способности к принятию решений и внутреннего единства государства". На этом основании финское правительство уже неоднократно временно закрывало пассажирские пункты пропуска. В последний раз все пассажирские переходы были закрыты с 11 января по 11 февраля.