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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Премьер Финляндии пообещал обеспечить безопасность границы с Россией

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пообещал, что правительство обеспечит безопасность границы с Россией "в любом случае".

"Ситуация была острой. Теперь границы останутся закрытыми, но деятельность по оказанию влияния путем незаконного пересечения сухопутной границы продолжается. Правительство обеспечит безопасность границ в любых ситуациях", - заявил он в субботу на заседании совета крупнейшей правящей Национальной коалиционной партии, передают финские СМИ.

По его словам, "в случае необходимости мы примем дополнительные меры, мы не будем беспомощными".

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"Мы будем использовать все средства, которые существуют в рамках законодательства, но мы также готовы посмотреть на законодательство", - отметил премьер.

Он считает, что безопасность границ находится в хорошем состоянии, и на данный момент ситуация спокойная. "Есть физическое наблюдение, в критических точках построен забор, и когда наступит весна, можно будет сделать больше", - сказал Орпо.

Ранее правительство Финляндии приняло решение продлить до 11 февраля закрытие всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

Продолжит деятельность только пограничная станция Вайниккала, предназначенная для грузового железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией.

Финляндия Петтери Орпо
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