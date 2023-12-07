Рынок акций РФ в четверг показал смешанную динамику фишек

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ по итогам торгов в четверг продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips и индексов на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, слабости нефти и укрепления рубля. Выросли бумаги "АЛРОСА" (+2,7%), несмотря на санкции ЕС против российских алмазов, подорожали акции ВТБ (+2,1%) на фоне проходящего инвестфорума "Россия зовет!", подрос "Газпром" (+2%) на корпоративных новостях.

По итогам дневной сессии индекс МосБиржи составил 3073,63 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1051,21 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар к 18:50 упал до 92,24 рубля (-0,58 рубля), на утренних торгах курс поднимался до 93,56 руб./$1.

Подешевели акции "РусГидро" (-2,8%), "Московской биржи" (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,9% и -1,3% "префы"), расписки OZON (-1,8%), бумаги "Магнита" (-1,5%), Сбербанка (-1,4% и -1,1% "префы"), расписки TCS Group (-1,4%), акции "Яндекса" (-1,3%), "НЛМК" (-1,2%), "Северстали" (-1%), "Газпром нефти" (-1%), "Роснефти" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+2,7%), ВТБ (+2,1%), "Газпрома" (+2%), "Норникеля" (+1,7%), Polymetal (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "МТС" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "Русала" (+0,1%).

Страны G7 согласовали меры по ограничению импорта российских алмазов, первые из которых планируется начать вводить к 1 января 2024 года, говорится в заявлении G7, опубликованном канцелярией британского премьера.

Российские алмазодобывающие компании понимают риски от возможного введения иностранных санкций против этой отрасли экономики и пытаются нивелировать эти угрозы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Возможное изменение долговых коэффициентов не должно повлиять на предложения менеджмента "Газпрома" по дивидендам, сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя правления Фамил Садыгов в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!".

Дивидендная политика концерна предусматривает, что если долговая нагрузка группы "Газпром" превысит уровень 2,5 по коэффициенту "Чистый долг/EBITDA", совет директоров имеет возможность предложить размер дивидендов ниже целевых уровней. По итогам первого полугодия 2023 года этот коэффициент вырос с 1,1 до 1,9.

Садыгов также сообщил, что совет директоров "Газпрома" рассмотрит 19 декабря бюджет на 2024 год.

Комментарии аналитиков

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в четверг оставался под давлением продавцов, однако нисходящий импульс затормозился. Рубль немного укрепился, но все еще остается относительно слабым. Накануне вышли данные Росстата о резком замедлении инфляции в РФ за неделю с 0,33% до 0,12% и снижении годового темпа прироста цен с 7,5% до 7,1%. Это снижает вероятность более жесткого шага ЦБ РФ по ключевой ставке в середине декабря.

В конце недели Росстат опубликует информацию о темпах роста потребительских цен в ноябре. Статистика важна для оценки возможных решений ЦБ РФ по ставке. В США в пятницу будет опубликован отчет по рынку труда за ноябрь. Ситуация с занятостью - один из ключевых ориентиров для ФРС при принятии монетарных шагов. Также в пятницу завершится инвестиционный форум "Россия зовет!", а акционеры Polymetal на общем собрании обсудят вопрос о проведении обмена акций.

С учетом неблагоприятной конъюнктуры и приближения выходных можно ожидать в пятницу нейтральной или слабо негативной динамики. Прогноз по индексу МосБиржи на 8 декабря - 3000-3100 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, в четверг на фоне снижения российского фондового рынка ощутимый прирост показали акции "Газпрома" на фоне заявлений зампредседателя правления концерна Садыгова, что изменение долговых коэффициентов "Газпрома" не должно повлиять на предложения менеджмента корпорации по дивидендам. Показатель "чистый долг/EBITDA" "Газпрома" по итогам I полугодия вырос с 1,1 до 1,9, и совет директоров, скорее всего, будет рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды. За 2022 год "Газпром" выплатил промежуточные дивиденды впервые в истории, но по итогам года решения о дивидендах принято не было. Вероятно, что промежуточных дивидендов за 2023 год "Газпром" выплачивать не будет, но по итогам 2023 года, с учетом прозрачных намеков менеджмента, выплата дивидендов возможна, что и вдохновляет на рост акции корпорации, полагает Мильчакова.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, рынок акций РФ к концу торговой сессии отыграл почти все снижение индекса МосБиржи, однако индикатор по-прежнему остается в рамках широкого диапазона 2990-3290 пунктов.

Поддержку рынку в четверг оказал локальный отскок нефти, а также улучшения настроений в Европе и США. Тем не менее, в ближайшие дни будет отыгрываться идея возможного очередного повышения процентной ключевой ставки Банком России, которое усилит снижение спроса на рисковые активы и усилит спрос на доходные сейчас консервативные инструменты.

Нефть остается в среднесрочном нисходящем тренде, а глобальных факторов поддержки пока нет. Инвесторы опасаются, что страны ОПЕК+ не смогут организованно выполнить договоренности по снижению добычи на фоне слабеющего спроса, отметил Алексеев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "АЛРОСА" в четверг выросли, несмотря на намерения стран "большой семерки" уже с 1 января 2024 года ввести запрет на импорт алмазов из России, а в течение года разработать механизмы, позволяющие ограничить импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. На рынке сомневаются, что предложенные меры будут эффективными и действительно приведут к значимому падению спроса на алмазы "АЛРОСА". Индия при этом заявила, что после 2-месячной паузы возобновит импорт алмазного сырья с 15 декабря.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также отметил, что акции "АЛРОСА" проигнорировали решение G7 поэтапно запретить импорт российских алмазов, так как компания уже ведет работу по переориентации на другие рынки. Крупнейшими центрами обработки алмазов являются Антверпен (Бельгия), Тель-Авив (Израиль), Нью-Йорк (США) и Мумбаи (Индия) - то есть далеко не все центры обработки относятся к недружественным странам. Также активность в данной сфере набирает Гонконг, отмечает аналитик.

Прошедший "День инвестора" Сбербанка стоит воспринимать позитивно, но рынку могли не понравиться несколько вещей: увеличение резервов и неясность с компенсацией расходов за 2023 год, когда дивидендные выплаты превысили чистую прибыль более чем в два раза. Соответственно, некоторая неопределенность с дивидендной базой Сбербанка заставляет инвесторов испытывать сомнения, хотя они и могут оказаться ложными. Прибыль Сбера за 2023 год вполне способна подняться до 1,5 трлн руб., полагает Кочетков.

"Софтлайн" (-2,8%, до 136,36 рубля) объявил итоги вторичного размещения акций: цена размещения составила 140 руб., не выйдя за пределы ранее объявленного диапазона и не оказавшись выше цены закрытия в последний день сбора заявок. Доля акций в свободном обращении возрастет до 17%. Также достигнута договоренность о покупке не менее 20 млн акций институциональным инвестором, который приобретет их у 100%-ной "дочки" "Софтлайн Проекты".

"Мосгорломбард" также определился с параметрами первичного размещения: цена установлена на уровне 3,1-3,5 руб. за акцию. Инвесторам будет предложена допэмиссия бумаг в объеме 322,58 млн акций. Предполагается, что доля акций в свободном обращении составит до 36%. Сбор заявок проводится с 7 по 13 декабря, а к торгам акции будут допущены с 14 декабря. Через полгода участники размещения смогут приобрести по цене IPO дополнительно бумаги компании из расчета 20% объема от уже приобретенных.

Нефть пытается ликвидировать потери предыдущего дня, но рост пока умеренный. Лидеры РФ и Саудовской Аравии призвали прочих членов ОПЕК+ проявить дисциплину в сокращении добычи, чтобы поддержать ценовую стабильность на рынке нефти. Однако противоположное негативное влияние продолжает оказывать статистика. В ноябре импорт нефти Китаем упал на 10,4% относительно октября, до 10,33 млн б/с. За 11 месяцев наблюдается увеличение импортных поставок на 12,1%, но ожидания в МЭА и других экспертных организациях были выше. Экономика еврозоны явно стагнирует, что не способствует росту спроса, отмечает Кочетков.

Азия и ЕС

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,03%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), стагнируют Европа (индексы CAC 40, FTSE подросли в пределах 0,1%, DAX просел на 0,2%), растут США (индексы к 18:50 по Москве выросли на 0,1-1,2% во главе с Nasdaq).

Объем китайского экспорта в ноябре увеличился на 0,5% в годовом выражении и составил $291,93 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Повышение было зафиксировано впервые за семь месяцев. Аналитики не ожидали изменения тенденции и прогнозировали сокращение экспорта на 1,1%, по данным Trading Economics.

Импорт КНР в прошлом месяце снизился на 0,6% - до $223,54 млрд. Это также стало неожиданностью для экспертов, ожидавших в среднем роста на 3,3%.

Объем промпроизводства в ФРГ в октябре сократился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics.

Экономика стран еврозоны в III квартале сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущим тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные. Таким образом, предварительная оценка снижения ВВП была подтверждена. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра.

Нефть

На нефтяном рынке цены вечером в четверг замедлили коррекцию вверх после отката накануне до минимумов с конца июня (Brent опускалась к $74 за баррель).

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $74,53 за баррель (+0,3% и -3,8% в среду), январская цена WTI - $69,73 за баррель (+0,5% и -4,1% накануне).

Цены Brent и WTI накануне снизились по итогам пятой сессии подряд.

Давление на рынок оказали еженедельные данные Минэнерго США, показавшие резкий рост запасов бензина в стране – на 5,42 млн баррелей; резервы дистиллятов увеличились на 1,27 млн баррелей.

Запасы нефти, тем временем, сократились на прошлой неделе на 4,63 млн баррелей, сообщило Минэнерго. В то же время, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 1,9 млн баррелей.

Негативом для нефтяного рынка также стала информация о первом за семь месяцев снижении Саудовской Аравией цены на основной сорт нефти, поставляемый в Азию - Arab Light. В январе этот сорт будет стоить на $3,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, тогда как прежде разница составляла $4.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Якутскэнерго" (-8,1%), "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-7%), бумаги ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-6,9%), "Саратовэнерго" (-6,4%), МКФ "Красный Октябрь" (-6,2%), "префы" "Ижстали" (-5,2%), бумаги ПАО "Томская распределительная компания" (-4,6%).

Выросли "префы" "ОМЗ" (+14,9%), акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+11,1%), "Глобалтрак менеджмент" (+8,4%), ПАО "Наука-связь" (+7,3%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+5,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+5,5%), ПАО "РКК "Энергия" (+5,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,42 млрд рублей (из них 16,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,02 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,11 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").