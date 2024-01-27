Сейсмологи Казахстана зарегистрировали 1,9 тыс. подземных толчков за пять дней

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана зарегистрировал за последние пять дней 1,9 тыс. подземных толчков в результате сильного землетрясения, произошедшего на границе Киргизии и КНР.

"Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК (республики Казахстан - ИФ) с 23 января текущего года зафиксировано более 1900 подземных толчков, из которых 11 ощутимых", - говорится в сообщении, распространенном МЧС Казахстана.

"Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности, и она вернется в обычный режим", - отмечается в пресс-релизе.

Объекты жизнеобеспечения, транспортные и производственные объекты работают в штатном режиме, обстановка стабильная, добавили в МЧС.