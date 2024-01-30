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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в КНР у границы с Киргизией

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в 130 км западнее города Аксу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 01:28 по Москве во вторник, находился примерно в 33 км от границы с Киргизией.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, граничащих с ним районах Монголии, в Туве, республике Алтай, западной части Бурятии.

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