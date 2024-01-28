Финляндии предстоит второй тур президентских выборов

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Финляндии состоится второй тур выборов президента, поскольку ни один из кандидатов не набрал половины или более голосов в ходе состоявшегося в воскресенье голосования.

Второй тур пройдет 11 февраля, в нем примут участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре.

По предварительным данным, после подсчета 97% голосов, во второй тур вышли бывший премьер-министр Александр Стубб (Aleksander Stubb), заручившийся поддержкой 27,1% избирателей, и бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто (Pekka Haavisto), набравший 25,7% голосов.

Окончательные итоги голосования будут объявлены 30 января.

В президентско-парламентской республике Финляндии главе государства уделяется особое место в структуре управления. Президент руководит страной по вопросам внешней политики и политики безопасности, представляет ее в НАТО и выступает в качестве главнокомандующего силами обороны.

В ходе первого тура голосования к избирательным участкам пришли 74,9% из 4,5 млн лиц с правом голоса, в том числе досрочно проголосовали 44,5% избирателей, что является самым высоким показателем в истории страны.

Согласно законодательству, президент избирается на 6 лет не более чем на два срока подряд, поэтому нынешний президент Саули Ниинистё претендовать на третий должностной срок не может, к власти придет новый, тринадцатый по счету глава государства.

В ходе предвыборной кампании оба кандидата высказывались за продолжение антироссийского курса и поддержку Украины. При этом оба выражали готовность вступить в диалог с Россией и улучшить отношения "при определенных условиях".

Стубб, в отличие от Хаависто, является давним и активным сторонником членства страны в НАТО, поддерживает "евроатлантический выбор" Финляндии и сотрудничество с США. Он высказывался также за "более европейское НАТО" и необходимость "быть готовым к ситуации, когда нам нужно взять на себя больше ответственности за свою защиту".

Стубб поддерживает отказ от полноценных дипломатических отношений с Россией до тех пор, пока она "не выведет войска с оккупированных территорий". Он поднимал вопрос о том, что Финляндия как председательствующая страну в ОБСЕ сможет выступить посредником в мирном урегулировании в 2025 году, "если будет шанс на мир в Украине".

Баллотирующийся как независимый кандидат, которого поддерживает Партия зеленых, 65-летний Хаависто ранее дважды участвовал президентских выборах, но безуспешно. В случае победы он может стать первым "зеленым" президентом Финляндии.

Хаависто считает, что наплыв мигрантов из третьих стран на пограничные переходы Финляндии является "организованной операцией России" и призывает "держать границу закрытой столько, сколько потребуется".

Президент Владимир Путин в связи со вступлением Финляндии в НАТО заявил, что ее отказ от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в альянс являются ошибкой, так как никаких угроз ее безопасности не существует.