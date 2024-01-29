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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

США заявили о 34 пострадавших после атаки дронов на военную базу в Иордании

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Число военнослужащих, получивших ранения в результате атаки беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией, выросло до 34, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

"Число военнослужащих США с травмами увеличилось, по меньшей мере, до 34, но мы ожидаем, что это число будет меняться, поскольку военнослужащие продолжают обращаться за последующей медицинской помощью", - говорится в заявлении CENTCOM в соцсети X.

Военные уточнили, что восемь раненых были эвакуированы по медицинским показаниям.

"Персоналу, получившему травмы, потребовалась эвакуация из Иордании для оказания медицинской помощи более высокого уровня", - отметили в CENTCOM.

Ранее сообщалось о трех погибших и 25 получивших ранения военнослужащих США.

США CENTCOM Иордания
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