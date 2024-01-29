В Белом доме полагают, что Израиль и ХАМАС близки к новой сделке по заложникам

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Израиль и группировка ХАМАС существенно приблизились к новой сделке об освобождении заложников, однако предстоит еще достаточно работы, заявил телеканалу Channel 12 представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"Перед нами все еще много работы на дипломатическом фронте. Но в ближайшем будущем мы надеемся пересечь финишную черту. Мы ближе, чем когда-либо раньше", - приводит его слова The Times of Israel.

"Я предостерегаю вас от мысли, что сделка предопределена, что она появится со дня на день. Я не думаю, что мы настолько близко. Но мы настроены сдержано оптимистично", - продолжил Кирби.

Он уточнил, что сделка предусматривает не постоянное прекращение огня, а лишь прекращение боев на длительный период, это позволит освободить больше заложников и доставить больше помощи.

Также он опроверг сведения, что США не слишком довольны тем, как Израиль ведет операцию в секторе Газа, но уточнил, что в Вашингтоне хотели бы увидеть меньше жертв среди гражданского населения, более масштабные поставки гумпомощи в анклав и более точечные операции израильских военных.

Тем временем, премьер Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что прошедшие в Париже переговоры о новом соглашении принесли хорошие результаты. Он подтвердил факт встреч с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, с высокопоставленными представителями сферы безопасности Израиля и Египта, которые позволили выработать основы сделки.

Он отметил, что проект передают на рассмотрение ХАМАС. Премьер также выразил надежду, что нынешнее предложение поможет привести к установлению постоянного режима прекращения огня.

Ранее в понедельник телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у ХАМАС. Однако неназванный представитель израильских властей заявил The Times of Israel, что следует быть осторожным относительно оценок переговоров, и что "все еще предстоит долгий путь".

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. По последним данным Минздрава Газы, 26 тыс. 637 человек в анклаве стали жертвами ударов Израиля, за сутки погибли еще 215 человек. С 7 октября 65 тыс. 387 человек получили ранения. Однако в статистике Минздрава не разделяют потери среди гражданского населения и членов палестинских вооруженных группировок.