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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

СМИ сообщили, что проект перемирия в секторе Газа предполагает 3 месяца паузы в боях

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Проект нового перемирия в секторе Газа включает в себя прекращение боев в анклаве на три месяца и обмен 5 тыс. палестинских заключенных на заложников, остающихся у группировки ХАМАС, сообщает The National со ссылкой на источники.

"Соглашение о приостановке боев в Газе между Израилем и ХАМАС предполагает перемирие на три месяца, обмен заложников на 5 тыс. палестинских заключенных из израильских тюрем, заявили источники The National во вторник", - сообщает издание.

Однако, собеседники газеты отметили, что ХАМАС не хочет соглашения, которое бы позволило Израилю впоследствии возобновить боевые действия в Газе. Группировка требует постоянного прекращения огня и международных гарантий, что Израиль полностью выведет войска из сектора.

По словам одного источника, черновик документа поступил руководству ХАМАС в Газе прошлой ночью, и руководство группировки предварительно ответило на него "нет", хотя согласилось с большинством пунктов.

"В группировке сказали, что дадут окончательный и подробный ответ к концу этой недели", - сказал он.

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Соглашение предусматривает, что в первую партию заложников, которых отпустит ХАМАС, войдут 40 женщин, пожилые люди и пленные, нуждающиеся в медицинской помощи. Вторая партия будет включать в себя пять израильских женщин-солдат и останки заложников, скончавшихся после их захвата 7 октября. Третья партия должна состоять из гражданских лиц из числа мужчин и из военнослужащих. В то же время в ХАМАС хотят, чтобы среди освобождаемых 4 - 5 тыс. палестинских заключенных были высокопоставленные лица, приговоренные к длительным или пожизненным тюремным срокам.

Также, по информации The National, Египет хочет осуществить цель, которой он добивался годами: примирить соперничающие фракции палестинцев в попытке сформировать переходное правительство. Оно должно будет следить за восстановлением сектора Газа и подготовить парламентские и президентские выборы.

В свою очередь неназванный источник, близкий к Палестинской национальной администрации, сказал, что между сторонами остаются существенные разногласия.

"Ясно, что есть противоречия, которые непросто преодолеть при составлении плана дальнейших действий", - пояснил он.

Ранее во вторник лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение получило предложение о перемирии в секторе Газа и изучает его. Хания отметил, что приоритетом группировки является окончание военной операции Израиля и боевых действий в секторе Газа, вывод израильских сил из анклава.

Накануне премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что при посредничестве Дохи удалось достичь прогресса в переговорах вокруг ситуации в секторе Газа. По его словам, нынешняя фаза переговоров "может привести к постоянному прекращению огня в будущем".

В ноябре 2023 года Катар, Египет и США выступили посредниками при заключении соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, в результате которого освободили 105 заложников. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря.

7 октября 2023 года ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.

Израиль сектор Газа ХАМАС
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