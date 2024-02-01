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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Боррель заявил, что Венгрия больше не препятствует европейской помощи Украине

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Венгрия не выступает против продолжения помощи ЕС Украине, но не хочет в ней участвовать, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Есть некоторые страны-члены, например, Венгрия, которая говорит, что больше не хочет принимать в этом (предоставлении помощи Украине - ИФ) участие, но при этом она не будет мешать ЕС. Одно дело - не принимать участие, другое - выступать против помощи Евросоюза. В настоящий момент никто не выступает против", - заявил Боррель в четверг перед саммитом ЕС.

В свою очередь, премьер Польши Дональд Туск выразил резко негативное мнение, назвав позицию Венгрии по помощи Киеву "угрозой для нашей безопасности". "Ничего приятного я ему не скажу", - добавил Туск, отвечая на вопрос журналистов о том, что он собирается сказать премьеру Венгрии Виктору Орбану.

Созвать специальное заседание Евросовета было решено после того, как главы государств и правительств стран ЕС не смогли договориться о поправках к бюджету на четыре года на плановом саммите Европейского союза 14-15 декабря. Этому помешало вето Венгрии, не согласной с условиями, на которых планировалось предоставить макрофинансовую помощь Украине на 50 млрд евро в рамках общего увеличения бюджета на 64,6 млрд евро.

Венгрия ЕС Жозеп Боррель Украина
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