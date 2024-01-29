Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагоне

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник вышел на работу в Пентагон после лечения осложнений, вызванных недавней медицинской операцией.

"Остин сегодня вернулся на работу в Пентагон. До этого, с момента выписки из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида 15 января, министр выполнял свои обязанности из дома", - говорится в заявлении Минобороны США.

В начале декабря у министра обнаружили рак предстательной железы в ходе скрининга простаты, 22 декабря он перенес "малоинвазивную хирургическую процедуру" - простатэктомию.

Тем не менее 1 января шеф Пентагона был госпитализирован с осложнениями – сильными болями в животе, бедре и ноге, также у него была обнаружена инфекция мочевыводящих путей.

При этом, как отмечали американские СМИ, министр обороны несколько дней не уведомлял администрацию США о госпитализации: Белый дом до 4 января не был проинформирован о том, что глава Минобороны попал в больницу. Позднее Остин распространил заявление, в котором признал, что совершил ошибку, не поставив администрацию США в известность.

Конгрессмен Майк Роджерс, возглавляющий комитет по вооруженным силам палаты представителей, вызвал Остина для дачи показаний по поводу его госпитализации. "Вы приглашены для дачи показаний перед комитетом Палаты представителей по вооруженным силам на слушаниях 14 февраля 2024 года в 10:00 (18:00 по Москве - ИФ)", - сообщается в письме, опубликованном на сайте комитета.