Пентагон проведет внутреннюю проверку в связи с госпитализацией Остина

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Внутренний надзорный орган Пентагона проведет проверку обстоятельств сокрытия информации о госпитализации министра обороны Ллойда Остина, передает AP со ссылкой на заявление этой структуры.

Проверкой займется генеральный инспектор Роберт Сторч. Он, в частности, оценит "процессы, процедуры, обязанности и действия", связанные с госпитализацией Остина. Также он оценит, насколько принятые в Пентагоне практики допускают своевременное информирование властей о болезнях руководящих чиновников и своевременную передачу полномочий.

Ллойд Остин был госпитализирован 1 января в связи с осложнением после операции по поводу рака простаты. Пентагон оперативно не уведомил об этом администрацию президента, Белый дом узнал о госпитализации министра только 4 января. Эту задержку с информированием раскритиковали многие политики.

Позднее Остин распространил заявление, в котором признал, что совершил ошибку, не поставив администрацию США в известность о том, что его госпитализируют. Он до сих пор находится в больнице, отмечает АР.

По словам представителей центра, рак у министра нашли в начале декабря в ходе лабораторных тестов для скрининга простаты. 22 декабря Остин перенес "малоинвазивную хирургическую процедуру" под названием простатэктомия. 1 января его доставили в больницу с тошнотой и сильной болью в животе, бедре и ноге. Ему диагностировали инфекцию мочевыводящих путей.

Остину 70 лет. Он возглавляет Пентагон с января 2021 года.