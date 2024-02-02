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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Израильские военные за сутки ликвидировали десятки хамасовцев в секторе Газа

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сухопутные войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в координации с ВВС продолжают ликвидировать боевиков ХАМАС и их инфраструктуру во всех частях сектора Газа, сообщает в пятницу телеграм-канал ЦАХАЛ; по данным израильских военных, за прошедшие сутки было ликвидировано несколько десятков боевиков.

Вместе с тем израильские ВМС нанесли удары по целям на побережье анклава. В районе южного города Хан-Юнис израильские военные ликвидировали более 20 боевиков ХАМАС. Также Армия обороны Израиля провела рейды по нескольким объектам боевиков, где было обнаружено большое количество оружия.

Кроме того, израильские военные продолжили атаки на ячейки боевиков и их инфраструктуру в центральной части и на севере сектора Газа.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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