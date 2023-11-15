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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

МИД Армении заявил о взаимном с ЕС интересе в области военного сотрудничества

Они также обсуждают вопрос поставок в страну нелетального вооружения

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Армения и ЕС заявили о готовности расширить политический диалог и сотрудничество в области политики безопасности и обороны, заявили в МИД республики.

В Брюсселе в среду состоялось второе заседание высокого уровня диалога Армения-ЕС по вопросам политики и безопасности под руководством замглавы МИД Армении Ваана Костаняна и заместителя генерального секретаря по политическим вопросам и политического директора Европейской службы внешних связей Энрике Мора.

"На заседании подтверждена взаимная заинтересованность Армении и ЕС в расширении политического диалога и сотрудничества в сферах внешней политики, безопасности и обороны. ЕС подтвердил свою безоговорочную поддержку суверенитета, территориальной целостности Армении в 29,8 тыс. кв км и нерушимости ее границ, а также приветствовал готовность Армении к более тесному сотрудничеству с ЕС", - заявили в пресс-службе МИД Армении.

ЕС выразил поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе принципов взаимного признания территориальной целостности и нерушимости границ, установленных в 1991 году Алма-Атинской декларацией, демаркации границ на основе предоставленных сторонам карт Генштаба СССР, а также открытию региональных коммуникаций на основе уважения суверенитета и юрисдикции каждой страны, на основе принципов взаимности и равенства.

Кроме того, Ереван подтвердил готовность принять участие во встрече лидеров Армении и Азербайджана, которая пройдет в Брюсселе при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Отмечается, что Костанян и Мора обсудили возможности расширения наблюдательной миссии ЕС в Армении, а также вопрос содействия поставкам Армении посредством Европейского фонда мира нелетального вооружения.

Армения ЕС Ереван
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