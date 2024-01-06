Боррель призвал не допустить распространения ближневосточного конфликта на Ливан

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, находясь в Ливане, предостерег от регионального конфликта, в который может быть втянута эта страна, передают европейские СМИ.

"Необходимо избегать региональной эскалации на Ближнем Востоке. Абсолютно необходимо не допустить втягивания Ливана в региональный конфликт", - сказал Боррель на пресс-конференции в субботу в Бейруте.

"Я посылаю этот сигнал и Израилю: никто не выиграет от регионального конфликта", - добавил глава дипломатии ЕС.

СМИ указывают на то, что это заявление прозвучало на фоне усиления пограничных столкновений после начала войны Израиля с ХАМАС - союзником ливанской группировки "Хезболла", которая почти ежедневно ведет перестрелки с израильскими силами.

Опасения по поводу более масштабного конфликта усилились после приписываемой Израилю атаке беспилотника по офису ХАМАС в южном пригороде Бейрута во вторник, в результате которой погибли заместитель председателя политического бюро палестинской радикальной группировки Салех аль-Арури и еще шесть руководителей этой организации.

В связи с этим лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил накануне о "неизбежном ответе" на смерть аль-Арури. По его словам, в "Хезболле" это нападение воспринято со всей серьезностью, и не останется без ответа, который последует "на поле боя".

"Мы не можем промолчать при атаке такого масштаба, так как это означало бы, что весь Ливан окажется под угрозой", - сказал Насралла в телевизионном выступлении.

Ранее в субботу сообщалось, что "Хезболла" выпустила более 60 реактивных снарядов по военной базе на севере Израиля в ответ на гибель аль-Арури.

"В рамках первой фазы действий, предпринимаемых в связи с убийством великого лидера Салеха аль-Арури (...) "Хезболла" атаковала 62 разными реактивными снарядами базу в Мероне, откуда осуществляется контроль за воздушным пространством", - цитировали западные СМИ заявление проиранской группировки.