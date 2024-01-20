Боррель заявил, что Израиль финансировал ХАМАС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в пятницу заявил, что Израиль финансировал радикальную группировку ХАМАС с целью ослабления Движения за освобождение Палестины (ФАТХ), сообщает агентство ЭФЭ.

"ХАМАС в течение многих лет получал финансирование со стороны Израиля, чтобы ослабить ФАТХ", - сказал Боррель во время выступления в Университете Вальядолида.

Он также призвал международное сообщество настоять на создании палестинского государства, несмотря на протесты Израиля.

"Каждый, кто выступает за решение на основании принципа два государства для двух народов, должен принять активное участие в том, чтобы воплотить его в жизнь", - подчеркнул глава европейской дипломатии, добавив, что если другие страны поддерживают данную идею, то им, возможно, "придется навязать это решение" Израилю.

Кроме того, Боррель заявил о необходимости гуманитарной паузы, освобождения заложников и прекращения войны в секторе Газа.

Основным приоритетом международного сообщества должно стать предотвращение эскалации конфликта в Красном море, отметил дипломат и призвал "защитить судоходство", не усугубляя при этом напряженность в отношениях с йеменскими мятежниками-хуситами.

"Мы находимся на грани ситуации, которая может быть очень опасной, и в любой момент может вспыхнуть искра", - предупредил Боррель, заявив, что ЕС "будет отправлять корабли не для осуществления активных боевых действий (в Красном море - ИФ), а исключительно для защиты судоходства".

Эскалация напряженности в ближневосточном регионе началась после нападения радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Ливанская группировка "Хезболла" уже несколько месяцев периодически обстреливает израильскую территорию. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ на это США и некоторые их партнеры сформировали коалицию по противостоянию обстрелам хуситов.