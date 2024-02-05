Польша намерена ввести НДС на растительное масло с Украины

Власти этой страны также планируют ограничить импорт украинского сахара

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз Польши намерен инициировать введение НДС в размере 8% на растительное масло, а также ограничений на поставки сахара, которые поступают с Украины в Польшу, сообщил замглавы ведомства Михал Колодзейчак в интервью телеканалу TVP Info.

По его словам, ведомство занимается анализом данных, например, сколько замороженной малины поступило с Украины в Польшу в этом году. К настоящему времени поставки замороженной малины уже исчисляются несколькими сотнями тонн. Причем цена этой продукции такова, что не позволяет заниматься выращиванием свежих ягод в Польше.

В этой связи Минсельхоз выступает за ограничение импорта и увеличение производства этой продукции внутри страны.

Говоря о введении НДС на украинское растительное масло, замминистра выразил недоумение, почему оно должно импортироваться по нулевой ставке НДС, которая предназначена для польских производителей.

Комментируя предстоящую общегосударственную забастовку фермеров, которая начнется 9 февраля, продлится 30 дней и предполагает блокирование польско-украинских погранпереходов, Колодзейчак поддержал решение фермеров и подчеркнул, что "граница с Украиной должна быть очень плотно закрыта".

Он также сообщил, что обратится в Инспекцию автомобильного транспорта для проверки машин, которые перевозят товары с Украины через Польшу в Литву, чтобы узнать, не снимают ли в Литве пломбу, чтобы та же машина с товаром вернулась из Литвы в Польшу.

Колодзейчак отметил, что первые изменения будут предприняты на текущей неделе, и сообщил, что в понедельник поедет в Люблин для встречи с воеводой и подчиненными службами для принятия решения о конкретных действиях.

Активный экспорт агротоваров из Украины в Европейский союз вытесняет польскую продукцию с европейского рынка, результаты проведенных на пограничных переходах ветеринарных проверок качества украинской агропродукции - повод усилить присутствие Ветеринарной службы на границе, заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский в ходе визита на украино-польскую границу 4 февраля.

"Из-за большого экспорта товаров с Украины в страны ЕС нас вытесняют с рынков ЕС. В контексте ситуации на рынке мяса птицы удивляет крупный экспорт однодневных цыплят из стран Евросоюза на Украину. Есть потребность в глубоком анализе на основе детальных данных", - процитировала его пресс-служба Минсельхоза Польши в соцсети Х.

Секерский также выразил обеспокоенность из-за чрезмерного импорта сахара, масла и зерновых продуктов, в частности, муки и кукурузы, на польский рынок. Он также отметил, что конечными получателями большинства экспортных поставок являются страны Балтии - Литва и Латвия.

"Можно предположить, что перевозимый туда товар вернут в Польшу", - допустил польский министр.

Секерский по итогам визита на украинско-польскую границу в Хребенне сообщил, что проведенные 4 февраля фитосанитарные и ветеринарные инспекции показали необходимость усиления Ветеринарной инспекции на границах.

"Есть необходимость трудоустроить туда дополнительных ветеринаров", - резюмировал польский министр.

Как сообщалось, 9 февраля в Польше стартует общегосударственная забастовка фермеров, инициированная независимым профсоюзом фермеров "Солидарность" (NSZZ Solidarnosc Rolnikow Indywidualnych). Причиной протеста, по информации правления профсоюза, стало предложение Европейской комиссии продлить режим беспошлинной торговли с Украиной, действующий до июня, до 2025 года. Протесты продлятся 30 дней, в ходе них фермеры намерены заблокировать все украинско-польские погранпереходы.

Действие режима беспошлинной торговли Украины с ЕС, введенного в 2022 году, в условиях переориентации значительной части украинского агроэкспорта на Европу привело к оседанию дешевого продовольствия с Украины в соседних с ней странах. Это вызвало протесты местных фермеров. Наибольший урон был нанесен агросектору Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Под давлением этих стран Еврокомиссия в мае 2023 года была вынуждена принять спецмеры, запретив импорт в эти государства украинского продовольствия (конкретно - пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы). После того, как в середине сентября запрет перестал действовать Венгрия, Словакия и Польша вопреки воле Еврокомиссии ввели запретительные меры на национальном уровне. Причем Польша расширила список запрещенных к импорту продуктов за счет рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Венгрия довела этот список до 24 товарных позиций. Киев в ответ подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО). В настоящее время разбирательства в ВТО приостановлены для переговоров с участием Еврокомиссии.

Украинское правительство с целью разблокирования экспорта агропродукции в ЕС ввело для местных экспортеров норму о получении верификации и согласования (лицензирования) экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу.