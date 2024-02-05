Венгрия сохранит запрет на импорт украинских сельхозтоваров

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Венгрия не отменит односторонний запрет на импорт украинских агротоваров до тех пор, пока не будут введены ограничения на общеевропейском уровне, сообщил Kossuth Radio венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь.

Надь уверен, что сельское хозяйство и продовольственная самообеспеченность Европы сейчас находятся под угрозой, поскольку европейское сельское хозяйство никогда не было настолько "пропитано зелеными идеологиями" при отсутствии у фермеров защиты от сельхозпродукции, поступающей из третьих стран, в частности с Украины.

"Пока импорт украинского зерна не будет ограничен общеевропейским решением, венгерское правительство будет продолжать закрывать границы для украинского зерна в качестве одностороннего решения", - заявил венгерский министр.

Он добавил, что Венгрия не может допустить, чтобы украинское зерно и дальше пропускалось в Евросоюз в неограниченных количествах, поскольку "нельзя игнорировать интересы восточноевропейских и приграничных стран".

Хотя в результате французского и немецкого лобби ожидается исключение птицы, яиц и сахара из списка продуктов, которые можно ввозить без ограничений и беспошлинно в Евросоюз, Надь считает "недостойным" то, что страны Восточной Европы остаются наедине с зерновой проблемой, которую "нельзя замалчивать".

Министр выразил удовлетворение, что Венгрия смогла найти партнеров в вопросе закрытия границ для украинского зерна в рамках работы Вышеградской четверки (V4, политико-экономический союз Венгрии, Чехии, Польши и Словакии - ИФ).

"Сотрудничество V4, дополненное Румынией и Болгарией, пока успешно", - констатировал он.

При этом Надь поддержал предстоящую блокаду украинской границы в Захони венгерскими фермерами 9 февраля. Венгерские фермеры выступают против продления беспошлинной торговли украинскими агротоварами в ЕС до 2025 года, если Европейский союз не предложит общего решения проблем.

Надь также напомнил, что венгерское правительство поддерживало фермеров, повысило национальное софинансирование агросектора до 80%. "Это то, что присуще альянсу между венгерским правительством и фермерами, и это то, что я считаю правильным для правительства в данный момент", - резюмировал министр.

9 февраля в Польше начнется общегосударственная забастовка фермеров. Поводом для протеста стало упомянутое предложение Еврокомиссии продлить режим беспошлинной торговли с Украиной, действующий до июня, до 2025 года. Протесты продлятся 30 дней, в ходе них фермеры намерены заблокировать все украинско-польские погранпереходы.

Действие режима беспошлинной торговли Украины с ЕС, введенного в 2022 году, в условиях переориентации значительной части украинского агроэкспорта на Европу привело к оседанию дешевого продовольствия с Украины в соседних с ней странах. Это вызвало протесты местных фермеров. Наибольший урон был нанесен агросектору Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Под давлением этих стран Еврокомиссия в мае 2023 года была вынуждена принять спецмеры, запретив импорт в эти государства украинского продовольствия (конкретно - пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы). После того, как в середине сентября запрет перестал действовать, Венгрия, Словакия и Польша вопреки воле Еврокомиссии ввели запретительные меры на национальном уровне. Причем Польша расширила список запрещенных к импорту продуктов за счет рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Венгрия довела этот список до 24 товарных позиций. Киев в ответ подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО). В настоящее время разбирательства в ВТО приостановлены для переговоров с участием Еврокомиссии.

Украинское правительство с целью разблокирования экспорта агропродукции в ЕС ввело для местных экспортеров норму о получении верификации и согласования (лицензирования) экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу.