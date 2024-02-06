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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Байден призвал принять предложенный сенатом США законопроект о южной границе

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американский президент Джо Байден еще раз призвал Конгресс США принять законопроект об охране границы с Мексикой, который связан с предложением по помощи Украине и Израилю.

"Я призываю Конгресс принять этот законопроект, чтобы после этого его немедленно направили мне на подпись", - заявил Байден, выступая перед журналистами во вторник.

Он отметил, что законопроект далек от идеала, но, тем не менее содержащиеся в нем меры необходимы для того, чтобы обезопасить границу и успешно бороться против нелегальной иммиграции.

Президент напомнил, что законопроект также включает в себя выделение дополнительных средств для помощи Украине, добавив, что отказ конгрессменов принять законопроект "идет на руку России".

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Вместе с тем законопроект подразумевает помощь Израилю и палестинцам в секторе Газа, и его непринятие - это "отказ в помощи людям, которые действительно страдают и отчаянно нуждаются в помощи", сказал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что не хочет дробить законопроект и вести дискуссии по защите границы и помощи Украине и Израилю по отдельности.

Байден отметил, что против законопроекта выступает экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, в понедельник Трамп связывался с республиканцами в сенате и палате представителей, призывая их голосовать против законопроекта.

Ранее Сенат США обнародовал законопроект об охране границы между США и Мексикой, который также предполагает помощь Украине и Израилю. Он включает $60,06 млрд на поддержку Украины, $14,1 млрд на помощь Израилю, $2,44 млрд на поддержку операций Центрального командования США.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, в свою очередь, подверг документ критике, заявив, что "если этот законопроект попадет в палату представителей, он умрет". Позже Трамп жестко раскритиковал законопроект, заявив, что "только дурак или радикально левый демократ" может за него проголосовать.

Джо Байден Конгресс США Мексика Украина Израиль
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