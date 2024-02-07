Палата представителей США отклонила законопроект о помощи Израилю

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США отклонила подготовленный республиканцами законопроект о выделении Израилю помощи в размере $17,6 млрд, который не предусматривает поддержку Украины и обеспечение защиты границы с Мексикой, сообщает The Hill.

Издание пишет, что демократы подавляющим большинством проголосовали против этой меры, "встав на сторону своих коллег в сенате, которые все еще борются за более широкий пакет иностранной помощи".

Ранее Белый дом раскритиковал предложение республиканцев о финансировании помощи Израилю отдельно от помощи Украине и укрепления южной границы США, предупредив, что президент Джо Байден наложит вето на этот законопроект, если он будет принят конгрессом.

Тем не менее, как сообщает The Hill, спикер палаты представителей Майк Джонсон рассматривает возможность еще одной попытки одобрить республиканский законопроект по помощи Израилю. В преддверии голосования спикер сообщил журналистам, что его "план Б" заключается в том, чтобы вынести законопроект на обсуждение на следующей неделе.

Байден решительно поддержал обнародованные сенатом законопроект стоимостью $118,28 млрд об охране американо-мексиканской границы, что являлось условием республиканцев для разблокирования помощи Украине.

Он включает $60,06 млрд на поддержку Украины, $14,1 млрд на помощь Израилю и $20,23 млрд на охрану южной границы.

"Администрация потратила месяцы, работая с двухпартийной группой сенаторов, чтобы достичь соглашения о национальной безопасности, которое обеспечивает охрану границы и оказывает поддержку народам Украины и Израиля", - говорилось в заявлении Белого дома.

В то же время американские СМИ, комментируя запланированное на среду голосование в сенате по обнародованному законопроекту, отмечают, что он может провалиться.

"Столкнувшись с потоком критики со стороны консерваторов, республиканцы в сенате дистанцировались от двухпартийного предложения, направленного на пресечение незаконного пересечения границы, сигнализируя о его вероятном поражении в Конгрессе. Оно оставит лидеров без четкого пути одобрения помощи Украине", - сообщало агентство Associated Press.

Даже если этот законопроект пройдет в сенате, он будет заблокирован палатой представителей, считают наблюдатели.

Джонсон после обнародования сенатского законопроекта написал в соцсети Х: "Я увидел достаточно. Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали (...). Если он попадет в палату представителей, он умрет".