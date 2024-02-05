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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Спикер Палаты представителей США раскритиковал законопроект о границе

Спикер Палаты представителей США раскритиковал законопроект о границе
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон
Фото: AP/TASS

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон подверг критике обнародованный Сенатом законопроект о границе, заявив, что он не пройдет в нижней палате американского Конгресса.

"Если этот законопроект попадет в Палату представителей, он умрет по прибытии туда", - написал Джонсон в соцсети.

Он отметил, что "этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали, и даже близко не приблизит к прекращению пограничной катастрофы, которую создал президент".

Как сообщалось, участники переговоров в американском Сенате в ночь на понедельник обнародовали подготовленный ими законопроект по охране границы между США и Мексикой, который являлся условием республиканцев для разблокирования помощи Украине.

США Конгресс Сенат
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