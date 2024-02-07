Группа послов США в АТР заявила о важности продолжения поддержки Украины

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Группа послов США в странах Азиатско-Тихоокеанского региона призывает лидеров Конгресса обеспечить принятие законопроекта, предоставляющего помощь Украине, сообщает New York Times.

"Не только наши союзники и партнеры оценят этот момент, но и наши противники", - говорится в письме дипломатов в Конгресс, с которым удалось ознакомиться изданию.

"Доверие к нашей приверженности коллективной безопасности и сдерживанию висит на волоске", - отметили послы.

По их мнению, решения, которые будут приняты сейчас "будут иметь последствия на долгие годы".

Как заявили послы, союзники США в АТР "хотят видеть, что когда ситуация изменится, Соединенные Штаты будут рядом".

Письмо подписали представители США в Южной Корее, Японии, Австралии, Индии, Китае, Новой Зеландии, Малайзии, Вьетнаме и на Филиппинах.

Ранее Сенат США обнародовал законопроект об охране границы между США и Мексикой, который также предполагает помощь Украине и Израилю. Он включает $60,06 млрд на поддержку Украины, $14,1 млрд на помощь Израилю, $2,44 млрд на поддержку операций Центрального командования США.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять этот законопроект.

"Я призываю Конгресс принять этот законопроект, чтобы после этого его немедленно направили мне на подпись", - заявил Байден, выступая перед журналистами во вторник.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, в свою очередь, подверг документ критике, заявив, что "если этот законопроект попадет в палату представителей, он умрет". Позже Трамп жестко раскритиковал законопроект, заявив, что "только дурак или радикально левый демократ" может за него проголосовать.