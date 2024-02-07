Голосование на выборах президента Азербайджана проходит при большой явке

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Голосование на внеочередных президентских выборах в среду в Азербайджане проходит при большой явке избирателей, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ, генсек Содружества Сергей Лебедев.

"Голосование проходит организованно, при большой явке. Это очень важно. Мы расцениваем большую явку на президентских выборах в Азербайджане как заинтересованность граждан, (...) подтвердить намерение и далее делать все для того, чтобы в республике царили мир, стабильность, спокойствие", - сказал Лебедев журналистам на одном из избирательных участков в Баку, где миссия осуществляет наблюдение за ходом выборов.

В Азербайджане по состоянию на 12:00 (11:00 по Москве) проголосовали 2 млн 499,033 тыс. избирателей, или 38,57% от имеющих право голоса. Такие данные на брифинге привел заведующий информационным центром секретариата ЦИК Азербайджана Фарид Оруджев, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Голосование идет на 6499 из 6537 избирательных участков. В ЦИК подчеркнули, что право голоса в Азербайджане имеют 6 млн 478 тыс. 840 избирателей.

7 февраля в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы, которые впервые проводятся на всей территории страны, включая Карабахский регион. Избирательные участки открылись в 08:00, голосование завершится в 19:00.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду проголосовал в городе Ханкенди (Карабахский регион страны) на внеочередных выборах президента Азербайджана.

"7 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали на избирательном участке 14 избирательного округа 122 в городе Ханкенди", - отмечается в информации на сайте главы государства.

ЦИК Азербайджана планирует ориентировочно в 21:00 (20:00 по Москве) объявить первые результаты внеочередных выборов президента Азербайджана, сообщил глава Центризбиркома Мазахир Панахов.

"Исходя из предыдущего опыта, можно сказать, что первые результаты голосования будут объявлены в 21:00", - сказал Панахов на пресс-конференции в среду.

По его словам, созданы все условия для голосования граждан. Он также назвал 7 февраля "историческим днем".

В 37 странах за рубежом создано 49 избирательных участков для голосования граждан Азербайджана. На одну тысячу избирательных участков установлены веб-камеры. В целом зарегистрировано более 90 тысяч местных и иностранных наблюдателей.

Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев.

Последние выборы главы государства состоялись в апреле 2018 года, победу на них одержал Алиев - за него проголосовали 86,22% избирателей при явке 74,51%.