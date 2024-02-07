Три кандидата в президенты Азербайджана поздравили Алиева с победой на выборах
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Три кандидата в президенты Азербайджана - Захид Орудж, Гудрат Гасангулиев и Фазиль Мустафа - поздравили действующего президента Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах главы государства 7 февраля.
Ранее глава ЦИК Мазахир Панахов объявил первичные данные после обработки 54,47% голосов. Согласно данным ЦИК, Алиев набирает 92,1% голосов.
Орудж, Мустафа и Гасангулиев распространили заявления, в которых поздравили Алиева с победой на внеочередных президентских выборах.
По данным ЦИК, Орудж набирает 2,2%, Мустафа - 1,99%, Гасангулиев -1,78%.