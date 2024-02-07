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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Три кандидата в президенты Азербайджана поздравили Алиева с победой на выборах

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Три кандидата в президенты Азербайджана - Захид Орудж, Гудрат Гасангулиев и Фазиль Мустафа - поздравили действующего президента Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах главы государства 7 февраля.

Ранее глава ЦИК Мазахир Панахов объявил первичные данные после обработки 54,47% голосов. Согласно данным ЦИК, Алиев набирает 92,1% голосов.

Орудж, Мустафа и Гасангулиев распространили заявления, в которых поздравили Алиева с победой на внеочередных президентских выборах.

По данным ЦИК, Орудж набирает 2,2%, Мустафа - 1,99%, Гасангулиев -1,78%.

Азербайджан Ильхам Алиев Гудрат Гасангулиев Фазиль Мустафа Захид Орудж
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