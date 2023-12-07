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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Индонезия может ввести безвизовый въезд для российских туристов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Индонезия рассматривает возможность предоставления безвизового въезда гражданам 20 стран, включая Россию, Соединенные Штаты, Китай, Австралию, Индию, Южную Корею, Германию, Великобританию, Францию и другие, сообщил в четверг министр туризма Сандиага Уно.

По его словам, президент Индонезии поручил правительству рассмотреть возможность введения безвизового режима для 20 стран с целью стимулировать рост иностранного турпотока и инвестиции в туристскую инфраструктуру. Сейчас правительство завершает работу над списком стран, граждане которых получат право безвизового въезда.

С января по октябрь 2023 года число иностранных туристов в Индонезии составило почти 9,5 млн. Это более чем в два раза больше, чем за тот же период 2022 года. В допандемийном 2019 году в страну прибыло более 16 млн иностранцев.

Индонезия РФ
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