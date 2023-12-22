Индонезия введет многократные пятилетние визы для иностранных туристов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Власти Индонезии введут пятилетние многократные визы для туристов и бизнесменов, максимальный срок разового пребывания в стране по таким визам составит 60 дней, сообщает The Bali Sun со ссылкой на Министерство иммиграции страны.

В ведомстве объяснили, что хотят модернизировать иммиграционную систему Индонезии и привлечь в страну больше бизнесменов и туристов.

Визу D1 смогут получить туристы, деловые люди, транзитные пассажиры. Она позволит посещать Индонезию в течение пяти лет на срок до 60 дней за одну поездку. Виза не предназначена для иностранцев, постоянно проживающих в Индонезии. Она рассчитана на туристов, участников конгрессов и других деловых встреч, приезжающих для встреч с друзьями и родственниками, которые не проводят в стране больше 60 дней.

Оформившим визу будет запрещено заниматься бизнесом в Индонезии, пишет газета.

Виза будет стоить около $900 (примерно 90 тысяч рублей). Заплатить за ее оформление можно будет через сайт управления иммиграции в момент подачи заявления.

Пребывание в Индонезии дольше 60 дней, устройство на работу, несоблюдение условий действия визы чревато штрафом или депортацией.

По однократной туристической визе иностранцы могут оставаться в Индонезии 30 дней и при необходимости продлить ее еще на 30 дней.

В начале декабря министр туризма Сандиага Уно заявил, что Индонезия может ввести безвизовый режим для граждан 20 стран, в том числе России, с целью увеличения турпотока.