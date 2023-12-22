Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Индонезия введет многократные пятилетние визы для иностранных туристов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Власти Индонезии введут пятилетние многократные визы для туристов и бизнесменов, максимальный срок разового пребывания в стране по таким визам составит 60 дней, сообщает The Bali Sun со ссылкой на Министерство иммиграции страны.

В ведомстве объяснили, что хотят модернизировать иммиграционную систему Индонезии и привлечь в страну больше бизнесменов и туристов.

Визу D1 смогут получить туристы, деловые люди, транзитные пассажиры. Она позволит посещать Индонезию в течение пяти лет на срок до 60 дней за одну поездку. Виза не предназначена для иностранцев, постоянно проживающих в Индонезии. Она рассчитана на туристов, участников конгрессов и других деловых встреч, приезжающих для встреч с друзьями и родственниками, которые не проводят в стране больше 60 дней.

Оформившим визу будет запрещено заниматься бизнесом в Индонезии, пишет газета.

Виза будет стоить около $900 (примерно 90 тысяч рублей). Заплатить за ее оформление можно будет через сайт управления иммиграции в момент подачи заявления.

Пребывание в Индонезии дольше 60 дней, устройство на работу, несоблюдение условий действия визы чревато штрафом или депортацией.

По однократной туристической визе иностранцы могут оставаться в Индонезии 30 дней и при необходимости продлить ее еще на 30 дней.

В начале декабря министр туризма Сандиага Уно заявил, что Индонезия может ввести безвизовый режим для граждан 20 стран, в том числе России, с целью увеличения турпотока.

Индонезия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Турции задержали более 300 человек по подозрению в связях с ИГ

В Турции задержали более 300 человек по подозрению в связях с ИГ

Что случилось этой ночью: пятница, 22 декабря

Уолл-стрит уверенно выросла в четверг

Уолл-стрит уверенно выросла в четверг

Стрельба в Чехии унесла жизни 14 человек

Стрельба в Чехии унесла жизни 14 человек

В США перенесли полет третьей частной космической миссии к МКС на 17 января

В США перенесли полет третьей частной космической миссии к МКС на 17 января

РФ упростила получение своего паспорта для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

США и Дания подписали соглашение о допуске военных США на датские базы

США и Дания подписали соглашение о допуске военных США на датские базы

Число погибших при стрельбе в Праге превысило 15 человек

Что произошло за день: четверг, 21 декабря

В результате стрельбы в центре Праги погибли десять человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });