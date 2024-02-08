Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Итальянские фермеры готовятся к акциям протеста в Риме и Сан-Ремо

Итальянские фермеры готовятся к акциям протеста в Риме и Сан-Ремо
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Работники сельскохозяйственной сферы Италии намерены активизировать протестное движение, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

Так, фермеры намерены в пятницу устроить акции протеста в Риме, а также на фестивале в Сан-Ремо.

В итальянской столице участники протестов соберутся, в частности, на площади Сан-Джованни-ин-Латерано.

Уже несколько дней недовольные фермеры протестуют в других городах Италии, в том числе в Милане.

Как сообщалось, во многих странах ЕС этой зимой проходят массовые акции протестов фермеров, которые выражают недовольство "зеленым" курсом Еврокомиссии, подорожанием материально-технических ресурсов на фоне поступающей с Украины беспошлинной агропродукции.

ЕС Рим Италия Сан-Ремо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финская граница с Россией останется закрытой до середины апреля

В Индонезии задумались о переносе достопримечательностей Бали на запад острова

В Индонезии задумались о переносе достопримечательностей Бали на запад острова

Maersk сократил годовую прибыль в 7,5 раза, а выручку - на 37%

Mattel увеличила квартальную чистую прибыль более чем в девять раз

Mattel увеличила квартальную чистую прибыль более чем в девять раз

Что случилось этой ночью: четверг, 8 февраля

Фондовый рынок США в среду вырос, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фондовый рынок США в среду вырос, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Интервью с Путиным Такера Карлсона выйдет в ночь на 9 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });