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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

В Европе фермеры на тракторах вновь блокировали автотрассы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Фермеры нескольких европейских стран в пятницу вновь заблокировали автотрассы в знак протеста против политики Брюсселя в области сельского хозяйства, передают западные СМИ.

Так, на улицах польского города Познань в пятницу насчитали порядка 1,4 тыс. тракторов: они заблокировали подъезды к офису городских и региональных властей. Также фермеры привезли к нему гроб, который символизировал смерть сельскохозяйственной промышленности Польши, и тачку с навозом, в которую воткнули флаг ЕС. Акция прошла мирно.

Кроме того, польские фермеры заблокировали дороги к пунктам пересечения границы с Украиной в Гребенне и в Дорогуске - это небольшие населенные пункты на юге Польши.

Гнев польских фермеров вызван, в частности, ввозом в ЕС дешевого зерна, молока и другой сельскохозяйственной продукции с Украины. По словам представителя организатора протестов в Польше, Союза солидарности фермеров, зернохранилища страны заполнены украинской продукцией, так как она дешевле, чем польская. Также резко упал спрос на сахар, молоко, мясо польского производства.

Фермеры в Испании уже четвертый день проводят аналогичные акции протеста. В пятницу фермеры выехали на тракторах на улицы городов на севере страны: Овьедо, Памплоны и Сарагосы. Многие из них остаются на улицах на ночь.

Ожидается, что протесты фермеров в Испании будут продолжаться еще две недели, и крупнейшая акция запланирована на 21 февраля в Мадриде. Фермеры планируют в этот день протестовать близ штаб-квартиры правящей испанской Социалистической рабочей партии во главе с премьером Педро Санчесом в Мадриде.

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В Испании полиция за неделю задержала порядка 20 человек, которые были связаны с протестами.

В Италии колонна тракторов проехала по центральной части Рима, в том числе возле Колизея. Ее сопровождал полицейский патруль. Уже несколько дней итальянские фермеры проводят мирные протесты в окрестностях Рима и по всей стране.

В Греции фермеры протестуют уже более трех недель подряд, и в пятницу они продолжили демонстрации по всей стране, блокировали автодороги, пограничные пункты. В частности, фермеры перекрыли шоссе, ведущее к городу-порту Игуменица, затруднив доступ грузовикам, которые доставляют товары в Италию.

Во многих странах ЕС этой зимой проходят массовые акции протестов фермеров, которые выражают недовольство "зеленым" курсом Еврокомиссии, подорожанием материально-технических ресурсов на фоне поступающей из Украины беспошлинно агропродукции.

Польша Италия Греция Испания Брюссель ЕС
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