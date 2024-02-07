Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Фермеры второй день протестуют в Испании

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Несколько тысяч работников сельскохозяйственной отрасли Испании второй день подряд блокируют дороги по всей стране, сообщают в среду европейские СМИ.

Трактористы перекрыли ряд крупных автотрасс, в частности на некоторое время они блокировали доступ к порту в провинции Кастельон, а также к аэропорту Херес в провинции Кадис.

Профсоюзы фермеров призывают продолжить акции в ближайшие несколько дней.

Премьер Испании Педро Санчес, выступая в среду в парламенте, пообещал помочь аграриям и обсудить их требования на уровне ЕС.

В Минсельхозе Испании накануне объявили о выделении 270 млн евро на помощь 140 тыс. фермеров для компенсации последствий для урожая от чрезвычайной жары летом и проблем, вызванных ситуацией на Украине.

Аналогичные протесты в последние несколько дней проходили и в других европейских странах, в частности в Польше и Греции. Несколько недель назад подобные акции прошли во Франции.

Протестующие в Испании требуют снижения уровня требований единой сельскохозяйственной политики ЕС и соблюдения закона о продовольственном обеспечении, в соответствии с которым любому звену продовольственной цепи запрещено продавать товары по цене ниже той, по которой товар был приобретен. Кроме того, фермеры выступают за сохранение пониженного налога на дизельное топливо для сельскохозяйственного сектора.

ЕС Педро Санчес Испания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Данные экзит-пола указывают на лидерство Алиева на выборах в Азербайджане

Данные экзит-пола указывают на лидерство Алиева на выборах в Азербайджане

Австралийские нефтегазовые Woodside и Santos отказались от слияния на $52 млрд

Австралийские нефтегазовые Woodside и Santos отказались от слияния на $52 млрд

Главу военной разведки Украины внесли в российский список террористов

WSJ сообщила о возможной публикации интервью президента РФ Такеру Карлсону 8 февраля

WSJ сообщила о возможной публикации интервью президента РФ Такеру Карлсону 8 февраля

Carlsberg отразил обесценение активов в России в $1 млрд

Байден победил на праймериз в Неваде

Оторвавшуюся в воздухе дверь Boeing 737-9 MAX забыли закрепить болтами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });