Фермеры второй день протестуют в Испании

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Несколько тысяч работников сельскохозяйственной отрасли Испании второй день подряд блокируют дороги по всей стране, сообщают в среду европейские СМИ.

Трактористы перекрыли ряд крупных автотрасс, в частности на некоторое время они блокировали доступ к порту в провинции Кастельон, а также к аэропорту Херес в провинции Кадис.

Профсоюзы фермеров призывают продолжить акции в ближайшие несколько дней.

Премьер Испании Педро Санчес, выступая в среду в парламенте, пообещал помочь аграриям и обсудить их требования на уровне ЕС.

В Минсельхозе Испании накануне объявили о выделении 270 млн евро на помощь 140 тыс. фермеров для компенсации последствий для урожая от чрезвычайной жары летом и проблем, вызванных ситуацией на Украине.

Аналогичные протесты в последние несколько дней проходили и в других европейских странах, в частности в Польше и Греции. Несколько недель назад подобные акции прошли во Франции.

Протестующие в Испании требуют снижения уровня требований единой сельскохозяйственной политики ЕС и соблюдения закона о продовольственном обеспечении, в соответствии с которым любому звену продовольственной цепи запрещено продавать товары по цене ниже той, по которой товар был приобретен. Кроме того, фермеры выступают за сохранение пониженного налога на дизельное топливо для сельскохозяйственного сектора.