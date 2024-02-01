Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Власти Франции объявили об очередном пакете мер для умиротворения фермеров

Власти Франции объявили об очередном пакете мер для умиротворения фермеров
Фото: АР/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Габриэль Атталь озвучил в четверг очередную, третью с 26 января, порцию мер поддержки французских сельхозпроизводителей на фоне их масштабного протестного движения.

Предлагается законодательно закрепить цель "продовольственного суверенитета" и каждый год публиковать отчет о его реализации. Еще один законопроект призван защитить фермеров от злоупотребления исками не участвующих в сельхозпроизводстве соседей на шумы и запахи, связанные с сельскохозяйственными работами.

В миреПортугальские фермеры начали протестовать вслед за французскими аграриямиЧитать подробнее

Планируется потребовать на европейском уровне официального и ясного определения понятия "синтетическое мясо", противоречащего, по выражению Атталя, "французской концепции потребления". Премьер пообещал усилить применение закона, защищающего финансовые интересы производителей, в ситуациях, когда выясняют свои отношения в сфере цен торговые сети, поставщики и дистрибьюторы.

Сектору обещана поддержка в 150 млн евро в налоговых и социальных вопросах. Власти вернутся к изучению проблемы пенсионного обеспечения сельхозпроизводителей, займутся противодействием "недобросовестной конкуренции".

На пресс-конференции в своей резиденции - Матиньонском дворце - премьер-министр также дал заверения в усилиях по защите интересов французских фермеров при рисках ущерба от невыгодных для них международных торговых соглашений на уровне ЕС или демпингового импорта некачественной продовольственной продукции.

В то же время министерство экономики и финансов заявило, что после новых мер, объявленных главой правительства для умиротворения фермеров, из бюджета придется выделить 400 млн евро. К этому добавится частичное возмещение расходов на дизельное топливо, на что потребуется еще 200 млн евро.

В миреПротесты французских фермеров не стихают, 18 трактористов задержаныЧитать подробнее

Реагируя на обещания правительства, сельскохозяйственные профсоюзы объявили о прекращении блокады автодорог. "Мы решили в настоящий момент, учитывая все то, что было анонсировано, (...) изменить способ наших действий. Мы призываем наших сторонников приостановить блокады и перейти к новой форме (протестной) мобилизации", - приводит Le Figaro слова одного из организаторов "тракторного марша" на Париж Арно Гайо, председателя профсоюза "Молодые сельхозпроизводители".

Газета уточняет, что это решение будет исполнено при условии "очень быстрого поступления письменного подтверждения" обязательств правительства в распоряжение профсоюзов.

Габриэль Атталь ЕС Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Катар сообщил, что ХАМАС предварительно одобрил сделку по заложникам

Что произошло за день: четверг, 1 февраля

В Молдавии допустили возможность закупки газа у "Газпрома" для себя

США одобрили планы ударов по Ираку и Сирии в ответ на атаку на базу в Иордании

США одобрили планы ударов по Ираку и Сирии в ответ на атаку на базу в Иордании

ЕС продолжит работу по вопросу использования доходов от замороженных активов РФ

ЕС продолжит работу по вопросу использования доходов от замороженных активов РФ
Обострение палестино-израильского конфликта

Палестинские врачи сообщили о 27 тысячах жертв израильских ударов в секторе Газа

Все 27 лидеров стран ЕС согласились выделить 50 млрд евро Украине

Все 27 лидеров стран ЕС согласились выделить 50 млрд евро Украине

Кремль не в курсе подробностей задержания в Лондоне экс-губернатора Севастополя

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });