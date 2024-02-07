Президент Абхазии внес в парламент законопроект об иноагентах

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания внес в парламент республики законопроект "О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента", сообщается на официальном сайте главы республики в среду.

"Некоммерческие организации и физические лица могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников и участвуют в политической деятельности, осуществляемой на территории Республики Абхазия", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что "принятие проекта закона (об иноагентах) будет способствовать защите интересов и обеспечению безопасности Республики Абхазия, ее суверенитета, прав и свобод граждан, а также обеспечению безотлагательной реакции на иностранное вмешательство в политическую деятельности абхазского государства и общества".

В соответствии с документом, "выполняющими функции иноагента не могут быть признаны некоммерческие организации (НКО), созданные Республикой Абхазия и административно-территориальными единицами; религиозные организации и политические партии, зарегистрированные в установленном законом порядке; торгово-промышленная палата Республики Абхазия, а также "созданные в соответствии с законодательством иностранных государств объединения этнических абхазов (абаза), прямых потомков беженцев, покинувших историческую территорию проживания абхазов (абаза) в результате русско-кавказской и русско-турецкой войн и других событий XIX века".

Уполномоченным органом по определению правового статуса НКО и физлиц, выполняющих функции иноагента, и осуществлению контроля за их деятельностью в соответствии с положениями законопроекта является министерство юстиции Абхазии.

Ряд гражданских активистов в республике выступают против рассмотрения и принятия этого закона в Абхазии.

В 2022 году представители нескольких общественных организаций направили обращение к президенту, премьер-министру и спикеру Народного Собрании, в котором они выразили "категорическое несогласие с намерениями принять закон "об иностранных агентах". В нем отмечалось, что "международные эксперты и дипломаты считают гражданское общество Абхазии сильным именно потому, что, продвигая демократические ценности внутри страны, оно умеет продвигать и отстаивать абхазскую повестку за пределами Абхазии".

"Несмотря на категорическое несогласие с позицией зарубежных стран относительно независимости Абхазии, мы не должны отказываться от внешних контактов по линии НПО еще и потому, что в таких обстоятельствах информацию о нашей стране миру будут доносить оппоненты независимости Абхазии. Необоснованность такого разворота, который отбросит нашу республику на много лет назад в ее отношениях с внешним миром, очевидна", - говорилось в обращении.

По мнению противников законопроекта, введение ограничений на деятельность некоммерческих организаций приведет к негативным последствиям для международного имиджа республики.

"Подобная мера будет способствовать большему утверждению на международном уровне ложного грузинского тезиса об "оккупации", с которым последовательно и не без успеха борются представители НКО Абхазии, используя влиятельные международные площадки. В настоящее время НПО - это один из немногих каналов коммуникации с международным сообществом, который нельзя перекрывать, учитывая, что Абхазия стремится к расширению международного признания. Блокирование же внешних контактов будет означать отказ от важной работы в этом направлении", - отмечается, в частности, в обращении.

Авторы обращения утверждают, что "категория "иностранный агент" является ложным и пропагандистским клише. Они опасаются, что если будет принят "закон об НКО-иностранных агентах", то он станет "репрессивным инструментом".

В декабре 2021 года главы министерств юстиции Абхазии и Российской Федерации подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам правового регулирования деятельности некоммерческих организаций.

В свою очередь пропрезидентская партия "Амцахара" заявила о необходимости введения закона, ограничивающего деятельность неправительственных организаций (НПО). В распространенном заявлении партии отмечается, что НПО и международные организации не должны влиять на внешнюю и внутреннюю политику республики.