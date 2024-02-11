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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

В Финляндии состоится второй тур выборов президента

В Финляндии состоится второй тур выборов президента
Фото: MAGO/Lehtikuva/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Финляндии в воскресенье состоится второй тур выборов президента, в котором участвуют два кандидата, набравших наибольшее число голосов в ходе первого тура голосования 28 января.

Представляющий правоцентристскую национальную коалиционную партию 55-летний бывший премьер-министр Александр Стубб в первом туре набрал 27,2 % голосов, а независимый кандидат, поддержанный партией "Зеленых", бывший 65-летний министр иностранных дел Пекка Хаависто 25,8%.

Как ожидается, голосование пройдет при высокой активности избирателей. Так, из 4,5 млн лиц с правом голоса число досрочно проголосовавших во втором туре избирателей составило рекордные 45,7% (в первом туре 44%, что также было наивысшим показателем в истории страны).

Президент Финляндии избирается на 6 лет не более чем на два срока подряд, поэтому нынешний президент Саули Ниинистё претендовать на третий срок не может. Полномочия нового, тринадцатого по счету главы государства, начнутся 1 марта 2024 года.

Согласно опросам общественного мнения, избиратели отдают предпочтение Стуббу. Так, по итогам проведенного на этой неделе по заказу портала Yle опроса, он опережает Хаависто с перевесом 54-46%.

После вступления Финляндии в апреле 2023 году в НАТО вопросы международной политики оказались главными в ходе всей избирательной кампании. Оба кандидата продемонстрировали относительно схожую позицию по основным темам. Они придерживаются про-НАТО-вского и антироссийского курса, выступают за продолжение санкционного давления на Россию и военную поддержку Украины. При этом оба выражали готовность вступить в диалог с Россией и улучшить отношения "при определенных условиях".

Как отмечают СМИ, главное различие в их взглядах касается отношения к ядерному оружию. Если Стубб допускает его транспортировку по территории страны, то Хаависто, считает, что Финляндия как член НАТО уже защищена этим видом оружия и нет необходимости доставлять его на финскую землю.

Президент Владимир Путин в связи со вступлением Финляндии в НАТО заявил, что ее отказ от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в альянс являются ошибкой, так как никаких угроз безопасности Хельсинки не существует.

Пекка Хаависто Саули Ниинистё Финляндия Хельсинки Александр Стубб
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