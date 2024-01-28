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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В Финляндии завершилось голосование на президентских выборах

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Финляндии в воскресенье завершилось голосование на выборах президента.

По данным министерства юстиции, досрочно проголосовали около 1,95 млн избирателей из 4,55 млн лиц с правом голоса.

Согласно предварительным итогам досрочного голосования, лидирует бывший премьер-министр Александр Стубб (28,3% голосов избирателей), затем следуют экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто (25,8%) и спикер парламента Юсси Халло Ахо (16,1%).

Подведение итогов голосования продолжается и закончится, как ожидается, в 22 часа (23 мск)

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Если ни один из них не сможет получить в воскресенье более половины голосов избирателей, 11 февраля состоится второй тур голосования с участием двух претендентов, набравших наибольшее число голосов в нынешнее воскресенье.

Президент Финляндии избирается на 6 лет не более чем на два срока подряд, поэтому действующий глава государства Саули Ниинистё претендовать на третий срок уже не сможет и к власти придет новый, по счету тринадцатый глава государства.

Если новый президент будет избран в ходе первого тура голосования, его срок полномочий начнется 1 февраля 2024 года. Если победитель определится 11 февраля, срок полномочий начнется 1 марта 2024 года.

Финляндия президент выборы
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