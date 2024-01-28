В Финляндии стартовали президентские выборы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Первый тур выборов президента начался в Финляндии.

На пост главы государства претендует девять кандидатов. Если ни один из них не сможет получить в воскресенье более половины голосов избирателей, 11 февраля состоится второй тур голосования с участием двух претендентов, набравших наибольшее число голосов в первом туре.

Президент Финляндии избирается на 6 лет не более чем на два срока подряд. Нынешний президент Саули Ниинистё не мог претендовать на третий срок, к власти придет новый, 13-й по счету глава государства.

По данным опросов общественного мнения, в первом туре голосования президента избрать не удастся, а наибольшие шансы на победу имеют бывший премьер-министр Александр Стубб и экс-глава МИД Пекка Хаависто.

Как сообщило министерство юстиции, в выборах могут принять участие 4,55 млн граждан Финляндии из 5,56 млн жителей. После закрытия избирательных участков будут объявлены результаты предварительного голосования. В них приняли участие 1,88 млн человек или 44% граждан с правом голоса, что больше, чем когда-либо ранее.