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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В ХАМАС пригрозили Израилю при наступлении на Рафах прекратить переговоры по заложникам

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В движении ХАМАС заявили, что в случае наступательной операции Израиля на город Рафах на юге сектора Газа переговорам о новом соглашении по заложникам и прекращении огня придет конец, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

По данным издания, такое предупреждение представитель движения озвучил в эфире телеканала "Аль-Акса", управляемому ХАМАС. До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил телеканалу ABC о твердом намерении израильских военных ликвидировать отряды ХАМАС в Рафахе.

В свою очередь представитель ХАМАС Мухаммед Низал заявил "Аль-Джазире", что переговоры о прекращении огня в Газе продолжаются.

"Нетаньяху хочет продолжения войны, чтобы остаться у власти, и чтобы не потерять свою правую коалицию. Он хочет продолжения боев до выборов в США в ноябре - до победы Дональда Трампа", - также утверждал Низал.

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В минувшую пятницу стало известно, что Нетаньяху дал приказ подготовить план эвакуации мирного населения из Рафаха, который находится в Газе на границе с Египтом, перед ожидающимся израильским наступлением. При этом в Рафахе собрались около 1,4 - 1,5 млн палестинцев, бегущих от боев по всему сектору Газа. Однако на Западе критиковали план Израиля начать наступление на Рафах.

Накануне Катар, являющийся посредником в переговорах Израиля и ХАМАС, подверг критике планы Израиля наступать на Рафах, и призвал СБ ООН не позволить израильским войскам войти в Рафах. В Дохе подчеркнули, что "категорически отвергают попытки насильственного перемещения палестинцев из сектора Газа". С осуждениями намерений Израиля также выступили ОАЭ и Кувейт. В МИД Иордании тоже призвали к международному вмешательству для прекращения боев в секторе Газа, указали на задачу СБ ООН установить режим прекращения огня в анклаве.

В то же время, по информации источников издания The National, во вторник в Каире посредники от США, Египта и Катара должны возобновить консультации в целях найти приемлемый вариант прекращения боевых действий для ХАМАС и Израиля. В переговорах примут участие директор ЦРУ Уильям Бернс, который возглавит делегацию США, и высокопоставленные представители катарских служб безопасности.

Между тем, неназванный представитель администрации США заявил телеканалу NBC, что между Белым домом и Нетаньяху все сильнее растут разногласия по поводу обстановки в Газе, и в последнее время в особенности - из-за планов Израиля наступать на Рафах.

7 октября 2023 года бойцы ХАМАС совершили нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

По данным Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября выросло до 28 176 человек, раненых - до 67 784. За последние 24 часа в анклаве погибли еще 112 палестинцев. Однако в статистике Минздрава Газы не разделяют потери среди гражданского населением и среди членов палестинских вооруженных группировок.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 11 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа Рафах ХАМАС
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