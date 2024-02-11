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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

СМИ узнали о призыве помощников Байдена критиковать Нетаньяху за операцию в Газе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Помощники президента США Джо Байдена считают, что американский лидер должен выступить с критикой в адрес премьера Израиля Биньямина Нетаньяху из-за продолжающейся операции в секторе Газа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

"Растущее разочарование премьером Нетаньяху побудило некоторых помощников Байдена призвать его выступить с большей критикой в адрес израильского главы правительства из-за операции в секторе Газа", - говорится в сообщении.

По данным издания, в администрации Байдена "более не видят в Нетаньяху продуктивного партнера, на которого можно повлиять даже в личных беседах".

Согласно информации газеты, одним из недавних поводов для недовольства в Вашингтоне стал отказ Нетаньяху от сделки по освобождению заложников ХАМАС, когда госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал возможность такого соглашения в ходе визита на Ближний Восток. Кроме того, в администрации США ранее выступали против решения Израиля активизировать военные действия в районе города Рафах, где находятся более 1 млн палестинских перемещённых лиц.

Хроника 07 октября 2023 года – 11 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Вашингтон Джо Байден США ХАМАС Биньямин Нетаньяху Израиль
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