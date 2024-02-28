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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Российские военные сообщили о восьми нарушениях в небе над Сирией за сутки

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано два случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге в среду.

Он сообщил также, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений сирийского воздушного пространства парой истребителей F-16 и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt.

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации отмечено пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия - два обстрела.

"В провинции Алеппо в результате обстрела из ПТРК со стороны террористов из района Шейх-Слиман по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Кабтан-эль-Джабль погиб один сирийский военнослужащий", - сказал Кулить.

Вадим Кулить Идлиб Алеппо F-16 США
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