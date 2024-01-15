Российские военные сообщили о шести нарушениях в небе Сирии за стуки возглавляемой США коалицией

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в сирийском небе.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано два случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге в понедельник.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения воздушного пространства Сирии парой истребителей F-16 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции.

Кулить сообщил также, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - три обстрела.

"В провинции Латакия в результате снайперского огня со стороны террористов из района Калаз-Тахтани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Сандран один сирийский военнослужащий получил ранения", - сказал контр-адмирал.