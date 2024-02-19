Ecolines с 22 февраля удвоит число автобусных рейсов между Россией и Эстонией

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Автобусный перевозчик Ecolines с 22 февраля начнет выполнять по два ежедневных рейса между Петербургом и Таллином, сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время Ecolines совершает по одному рейсу в день из Санкт-Петербурга в Таллин - по 7 в неделю. Таким образом, количество рейсов между городами увеличится до 14 в неделю.

"Рейсы по направлению Петербург-Таллин будут отправляться в 06:45 и 16:45 ежедневно. Обратно - в 08:00 и 16:30 ежедневно. Рейсы выполняются с пешим пересечением границы через МАПП Ивангород - Нарва", - говорится в сообщении.

Ecolines - один из крупнейших международных автобусных перевозчиков. Согласно сайту компании, осуществляет поездки в 21 страну и около 200 городов.