Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Ecolines с 22 февраля удвоит число автобусных рейсов между Россией и Эстонией

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Автобусный перевозчик Ecolines с 22 февраля начнет выполнять по два ежедневных рейса между Петербургом и Таллином, сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время Ecolines совершает по одному рейсу в день из Санкт-Петербурга в Таллин - по 7 в неделю. Таким образом, количество рейсов между городами увеличится до 14 в неделю.

"Рейсы по направлению Петербург-Таллин будут отправляться в 06:45 и 16:45 ежедневно. Обратно - в 08:00 и 16:30 ежедневно. Рейсы выполняются с пешим пересечением границы через МАПП Ивангород - Нарва", - говорится в сообщении.

Ecolines - один из крупнейших международных автобусных перевозчиков. Согласно сайту компании, осуществляет поездки в 21 страну и около 200 городов.

Ecolines Петербург Таллин Нарва Эстония Ивангород
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РСТ заявили, что российские школьники легко получают визы в Европу для учебы

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Париже из-за забастовки закрыли Эйфелеву башню

В Париже из-за забастовки закрыли Эйфелеву башню

Президент Бразилии не будет просить прощения у Израиля за высказывания про Газу

Президент Бразилии не будет просить прощения у Израиля за высказывания про Газу

Совет ЕС дал старт операции по защите судоходства в Красном море

Фон дер Ляйен объявлена кандидатом на переизбрание главой Еврокомиссии

Фон дер Ляйен объявлена кандидатом на переизбрание главой Еврокомиссии

Глава МИД Израиля объявил президента Бразилии персоной нон грата

Глава МИД Израиля объявил президента Бразилии персоной нон грата

Чешские фермеры собрались в Праге на акцию против аграрной политики властей

Чешские фермеры собрались в Праге на акцию против аграрной политики властей

Глава МИД Венгрии назвал бессмысленным новый пакет санкций ЕС против РФ

В Эстонии планируют перезахоронить останки солдат Красной армии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });