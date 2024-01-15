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Ecolines с февраля запустит прямые автобусные рейсы между Петербургом и Ригой

Купленные билеты на рейсы до Хельсинки можно будет обменять на билеты в Ригу

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Автобусный перевозчик Ecolines с 1 февраля начнет выполнять по два прямых ежедневных рейса между Петербургом и Ригой, сообщила пресс-служба компании.

"Ecolines открывает с 1 февраля регулярное движение по маршруту Петербург-Псков-Рига. Автобусы будут ежедневно отправляться из Петербурга в 22:20 и из Риги в 20:00", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что купившие билеты на отмененные рейсы Петербург-Хельсинки и Хельсинки-Петербург пассажиры могут поменять их на билеты по латвийскому направлению.

На сайте Ecolines сказано, что пока перевозчик выполняет рейсы между Петербургом и Ригой только с пересадкой.

В ноябре 2023 года правительство Финляндии решило закрыть все восемь пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. 14 декабря прошлого года были открыты погранпереходы Ваалимаа и Ниирала, но в тот же день было принято решение вновь закрыть их на один месяц. 11 января правительство Финляндии продлило ограничения на пересечение границы с Россией еще на один месяц.

Ecolines - один из крупнейших международных автобусных перевозчиков.

Ecolines Петербург Хельсинки Финляндия Рига Латвия
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