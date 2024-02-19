Байден готов обсудить помощь Украине со спикером Палаты представителей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, чтобы обсудить законопроект о дальнейшей помощи Украине.

"Конечно, я был бы рад встретиться с ним, если ему есть что сказать", - цитируют президента американские СМИ.

Сенат США в феврале принял законопроект по дополнительным оборонным расходам на $95 млрд, куда, в частности, входят около $60 млрд для Украины и около $14 млрд для Израиля. В нынешнем законопроекте, в отличие от предыдущей версии, не содержится пунктов об усилении охраны южной границы США. Затем документ отправился на рассмотрение Палаты представителей, где ранее выражали скептическое к нему отношение.

Ранее Джонсон исключил незамедлительное вынесение на голосование этого законопроекта, в котором отсутствуют меры по укреплению южной границы страны, и заявил, что Палата представителей не поддастся давлению со стороны Сената, добивающегося принятия законопроекта.

"Палату представителей под руководством республиканцев не прижмут, не заставят принять законопроект об иностранной помощи, против которого выступило большинство сенаторов-республиканцев. Этот законопроект не делает ничего для защиты нашей границы", - сказал Джонсон.