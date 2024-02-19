В ЕС продолжают обсуждать судьбу доходов от замороженных российских активов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Представители стран Евросоюза продолжают обсуждать возможность использования доходов от замороженных российских активов для восстановления Украины, так как согласия по этому вопросу пока нет, заявил на пресс-конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы продолжаем обсуждать использование доходов, полученных от инвестиций российских активов, заблокированных в ЕС", - сказал он.

По его словам, цель ЕС - направить их на "восстановление Украины".

При этом, он признал, что "пока нет полного согласия (среди стран ЕС - ИФ) для реализации этой меры в полном объеме".

Ранее в феврале Совет ЕС объявил о принятом решении, разъясняющем обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Банка России, которые были заморожены вследствие ограничительных мер ЕС.

"Это постановление открывает путь Совету к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе", - сказано в документе, опубликованном в Брюсселе.

В частности, совет постановил, что "центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ РФ на сумму более 1 млн евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопленные в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно".

В Брюсселе сообщают, что этот финансовый вклад может быть направлен через бюджет ЕС в фонд для Украины, по которому Совет ЕС и Европейский парламент достигли предварительного соглашения 6 февраля 2024 года.

В своем заявлении от 6 декабря 2023 года лидеры "Большой семерки" подтвердили, что будут добиваться направления чрезвычайных доходов, принадлежащих частным организациям и полученных непосредственно от обездвиженных суверенных активов России, на поддержку Украины.

В заключениях от 14-15 декабря 2023 года Европейский совет призвал ускорить в координации с партнерами решение вопроса о том, как чрезвычайные доходы, полученные частными организациями непосредственно от иммобилизованных активов России, могут быть направлены на поддержку Украины, ее восстановление и реконструкцию.

Около 260 млрд евро активов Центрального банка России было иммобилизовано в виде ценных бумаг и денежных средств в юрисдикциях партнеров G7, ЕС и Австралии, из них более двух третей - в ЕС.