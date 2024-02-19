Президент Бразилии отозвал посла из Израиля для консультаций

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отозвал из Тель-Авива бразильского посла Фредерику Мейера для консультаций, пишет газета Folha de S.Paulo. Он принял это решение после того, как израильский МИД объявил самого президента персоной нон грата.

В сообщении отмечается, что это решение не влияет на уровень дипломатических отношений. Посольством Бразилии в Тель-Авиве временно будет руководить поверенный в делах Бразилии в Израиле.

Президента Бразилии объявили в Израиле персоной нон грата после того, как Лула да Силва сравнил военную операцию этой страны в секторе Газа с Холокостом. В Израиле заявили, что ждут от него извинений.

Министр иностранных дел Израиля Исраэл Кац вызвал для разъяснений посла Бразилии. В нарушение протокола встреча прошла не во внешнеполитическом ведомстве, а в музее истории Холокоста "Яд-Вашем", отмечают бразильские СМИ.

Специальный советник президента Бразилии по международным делам Селсу Аморим заявил, что Лула да Силва извиняться не будет.

Накануне бразильский президент назвал происходящее в Газе геноцидом в отношении палестинского народа.

Он также считает неправильным прекращение западными странами финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Лула да Силва подчеркнул, что необходимо сохранить гуманитарную помощь для мирных жителей сектора Газа.

В Израиле резко отреагировали на эти заявления. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент Бразилии "пересек красную черту".