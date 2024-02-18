Лула да Силва назвал неправильным прекращение финансирования БАПОР Западом

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает неправильным прекращение западными странами финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), передает канал CNN Brasil.

"Это не война между солдатами и солдатами, это война между хорошо подготовленной армией и женщинами с детьми. Разберитесь, если произошла ошибка в учреждении, которое получает деньги, и выясните, кто допустил ошибку. Но не следует останавливать гуманитарную помощь людям, которые десятилетиями пытаются построить свое государство", - заявил он, отвечая на вопрос о решении его правительства внести новые взносы в БАПОР.

Лула да Силва подчеркнул, что необходимо сохранить гуманитарную помощь для мирных жителей сектора Газа.

"Когда я вижу, что богатый мир объявляет, что он прекращает помогать решению гуманитарной проблемы палестинцев, я задаюсь вопросом о политической осведомленности этих людей", - добавил он.

Многие страны Запада приостановили финансирование БАПОР после того, как Израиль заявил, что его сотрудники имели отношение к нападению 7 октября прошлого года. В агентстве после этого заявили, что начали расследование в отношении нескольких сотрудников и отстранили их от работы. При этом генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал от Израиля предоставить "конкретную информацию, а не пропаганду" относительно связей сотрудников БАПОР с ХАМАС, в которых их обвиняет Израиль.

Президент Бразилии в очередной раз заявил о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН, отметив, что конфликт в секторе Газа произошел из-за отсутствия глобального управления и обсуждения.

"То, что происходит в секторе Газа с палестинским народом, еще никогда ранее в мире не происходило. На самом деле, такое происходило, когда Гитлер решил убить евреев", - сказал он журналистам на пресс-конференции в Эфиопии.

Как добавил президент Бразилии, "происходящее в секторе Газа - это не война, это геноцид".