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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Лула да Силва назвал неправильным прекращение финансирования БАПОР Западом

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает неправильным прекращение западными странами финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), передает канал CNN Brasil.

"Это не война между солдатами и солдатами, это война между хорошо подготовленной армией и женщинами с детьми. Разберитесь, если произошла ошибка в учреждении, которое получает деньги, и выясните, кто допустил ошибку. Но не следует останавливать гуманитарную помощь людям, которые десятилетиями пытаются построить свое государство", - заявил он, отвечая на вопрос о решении его правительства внести новые взносы в БАПОР.

Лула да Силва подчеркнул, что необходимо сохранить гуманитарную помощь для мирных жителей сектора Газа.

"Когда я вижу, что богатый мир объявляет, что он прекращает помогать решению гуманитарной проблемы палестинцев, я задаюсь вопросом о политической осведомленности этих людей", - добавил он.

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Многие страны Запада приостановили финансирование БАПОР после того, как Израиль заявил, что его сотрудники имели отношение к нападению 7 октября прошлого года. В агентстве после этого заявили, что начали расследование в отношении нескольких сотрудников и отстранили их от работы. При этом генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал от Израиля предоставить "конкретную информацию, а не пропаганду" относительно связей сотрудников БАПОР с ХАМАС, в которых их обвиняет Израиль.

Президент Бразилии в очередной раз заявил о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН, отметив, что конфликт в секторе Газа произошел из-за отсутствия глобального управления и обсуждения.

"То, что происходит в секторе Газа с палестинским народом, еще никогда ранее в мире не происходило. На самом деле, такое происходило, когда Гитлер решил убить евреев", - сказал он журналистам на пресс-конференции в Эфиопии.

Как добавил президент Бразилии, "происходящее в секторе Газа - это не война, это геноцид".

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. В секторе Газа число жертв израильской операции достигло почти 29 тыс. человек, свыше 68 тыс. ранены.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 18 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа БАПОР Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва Лула да Силва
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