Глава МИД Израиля объявил президента Бразилии персоной нон грата

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва Фото: Mateus Bonomi/Anadolu via Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в понедельник объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон-грата, поскольку тот назвал геноцидом происходящее с палестинцами в секторе Газа.

"Мы не забудем и не простим. Это серьезное антисемитское заявление. От моего имени и от имени граждан Государства Израиль сообщаю президенту Луле, что его не будут принимать в Израиле до тех пор, пока он не откажется от своих слов", - приводит израильский телеканал i24 слова Каца.

Телеканал отмечает, что министр довел это решение до сведения бразильского посла Федерико Майера, которого вызвал в связи с заявлениями да Силвы.

"Сравнение справедливой войны Израиля против ХАМАС и зверств Гитлера и нацистов является позором и серьезной атакой на почве антисемитизма", - добавил Кац.

Накануне бразильский президент назвал происходящее в Газе геноцидом в отношении палестинского народа.

Он также заявил, что считает неправильным прекращение западными странами финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Лула да Силва подчеркнул, что необходимо сохранить гуманитарную помощь для мирных жителей сектора Газа.

В Израиле резко отреагировали на эти заявления. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент Бразилии "пересек красную черту".

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. В секторе Газа число жертв израильской операции превысило 29 тыс. человек, свыше 68 тыс. ранены.