Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Бразилия окончательно отозвала посла из Израиля

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва официально отозвал посла страны Федерику Мейера из Израиля, и его функции теперь будет выполнять поверенный в делах, сообщает в среду новостной портал Globo.

Бразильский МИД отозвал Мейера из Израиля для консультаций еще три месяца назад в ответ на решение израильского внешнеполитического ведомства объявить Лулу да Силву персона нон грата. Это решение на тот момент, как отмечала бразильская сторона, не влияло на уровень дипломатических отношений между сторонами.

В миреПрезидент Бразилии не будет просить прощения у Израиля за высказывания про ГазуПрезидент Бразилии не будет просить прощения у Израиля за высказывания про ГазуЧитать подробнее

После трех месяцев отсутствия Мейер вернулся в Израиль 24 мая, однако теперь он будет переведен в Женеву на новую работу.

Руководство посольством Бразилии в Тель-Авиве и другие функции посла возьмет на себя поверенный в делах Фабиу Фариас. Таким образом, отмечает портал, Бразилия приняла решение о понижении уровня дипломатических отношений с Израилем: планов назначать нового посла у бразильской стороны пока нет.

Отношения между странами ухудшились после того, как бразильский президент назвал происходящее в секторе Газе геноцидом в отношении палестинского народа. В Израиле резко отреагировали на эти заявления. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент Бразилии "пересек красную черту".

Бразилия Израиль Луис Инасиу Лула да Силва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Талибы приветствовали позицию России по установлению двусторонних отношений

Литва расторгает соглашение с РФ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам

Что случилось этой ночью: среда, 29 мая

Dow Jones завершил торги снижением, Nasdaq вырос и обновил рекордный максимум

Dow Jones завершил торги снижением, Nasdaq вырос и обновил рекордный максимум
Военная операция на Украине

Украина в июне получит десятки тысяч артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы

Украина в июне получит десятки тысяч артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы

Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ

Макрон призвал позволить Киеву атаковать объекты в РФ, с которых обстреливают Украину

Макрон призвал позволить Киеву атаковать объекты в РФ, с которых обстреливают Украину
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль заявил о непричастности к удару по безопасной зоне к западу от Рафаха

Израиль заявил о непричастности к удару по безопасной зоне к западу от Рафаха

Что произошло за день: вторник, 28 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });