Бразилия окончательно отозвала посла из Израиля

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва официально отозвал посла страны Федерику Мейера из Израиля, и его функции теперь будет выполнять поверенный в делах, сообщает в среду новостной портал Globo.

Бразильский МИД отозвал Мейера из Израиля для консультаций еще три месяца назад в ответ на решение израильского внешнеполитического ведомства объявить Лулу да Силву персона нон грата. Это решение на тот момент, как отмечала бразильская сторона, не влияло на уровень дипломатических отношений между сторонами.

После трех месяцев отсутствия Мейер вернулся в Израиль 24 мая, однако теперь он будет переведен в Женеву на новую работу.

Руководство посольством Бразилии в Тель-Авиве и другие функции посла возьмет на себя поверенный в делах Фабиу Фариас. Таким образом, отмечает портал, Бразилия приняла решение о понижении уровня дипломатических отношений с Израилем: планов назначать нового посла у бразильской стороны пока нет.

Отношения между странами ухудшились после того, как бразильский президент назвал происходящее в секторе Газе геноцидом в отношении палестинского народа. В Израиле резко отреагировали на эти заявления. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент Бразилии "пересек красную черту".